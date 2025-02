O que é aprendizado por transferência?

O aprendizado por transferência é uma técnica de aprendizado de máquina na qual o conhecimento adquirido em uma tarefa ou conjunto de dados é utilizado para melhorar o desempenho do modelo em outra tarefa relacionada e/ou em um conjunto de dados diferente.1 Em outras palavras, o aprendizado por transferência aproveita o que foi aprendido em um contexto para melhorar a generalização em outro contexto.2 Essa técnica possui diversas aplicações, desde a solução de problemas de regressão em ciência de dados até o treinamento de modelos de deep learning. De fato, é particularmente atraente para este último, dada a grande quantidade de dados necessária para criar redes neurais profundas.

Os processos tradicionais de aprendizado criam um novo modelo para cada nova tarefa, com base nos dados rotulados disponíveis. Isso ocorre porque os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina assumem que os dados de treinamento e teste pertencem ao mesmo espaço de características e, portanto, se a distribuição dos dados mudar ou se o modelo treinado for aplicado a um novo conjunto de dados, os usuários devem treinar um novo modelo do zero, mesmo ao tentar uma tarefa semelhante à do primeiro modelo (por exemplo, classificador de análise de sentimento para resenhas de filmes versus resenhas de músicas). Os algoritmos de aprendizado por transferência, no entanto, utilizam modelos ou redes já treinadas como ponto de partida. Em seguida, aplicam o conhecimento adquirido pelo modelo em uma tarefa ou conjunto de dados de origem inicial (por exemplo, classificação de resenhas de filmes) para uma nova tarefa ou conjunto de dados relacionado (por exemplo, classificação de resenhas de músicas).3