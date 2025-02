O que é o algoritmo Apriori?

Em muitos casos, aplicar uma abordagem de força bruta (link fora de ibm.com) para calcular suporte e confiança para todas as regras de associação e, em seguida, eliminar aquelas que não atendem ao limite pode ser computacionalmente inviável. Para tornar a aplicação do algoritmo Apriori mais eficiente, ele geralmente é combinado com outras técnicas de mineração de regras de associação. Duas das mais comuns são o algoritmo FP-growth (link fora de ibm.com) e sua variante FP-Max para reduzir as restrições de memória e computação. O algoritmo Apriori também pode ser combinado com decision trees, onde o algoritmo Apriori identifica o itemset frequente, e a técnica de decision tree ajuda a identificar as regras de associação.

Outra variante popular do algoritmo Apriori é a Contagem dinâmica de conjuntos de itens (DIC) (link fora do ibm.com), que começa a contar os possíveis conjuntos de itens mais cedo, sem esperar que todas as transações sejam registradas. O DIC divide o conjunto de dados em segmentos menores e processa cada segmento em separado. Essa segmentação possibilita a interrupção antecipada quando o algoritmo não consegue identificar nenhum conjunto de itens frequente, mas o particionamento dos dados também ajuda a reduzir consideravelmente o custo de computação.

Os algoritmos Apriori também podem ser úteis em aplicações de inteligência artificial baseadas em aprendizado não supervisionado, como algoritmos de clusterização, quando os dados suportam esse tipo de análise. Ele permite identificar relações e associações entre entidades aparentemente independentes, agrupando-as em possíveis clusters.