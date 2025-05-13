O que é GraphRAG?

A geração aumentada de recuperação (RAG) é uma técnica que recupera informações relevantes usando pesquisa por similaridade de bancos de dados de vetores, fontes de conhecimento externas e bases de conhecimento internas. Em seguida, combina essas informações recuperadas com LLMs para gerar saídas precisas e com reconhecimento de contexto. Embora as aplicações de RAG tradicionais melhorem a funcionalidade dos LLMs nas aplicações de IA generativa, elas não têm a capacidade de capturar relações complexas nos dados. Elas têm dificuldades para executar tarefas como raciocínio multihops (combinar informações de várias fontes para obter respostas por meio de conexões lógicas e inferências indiretas), contexto relacional e compreensão de dados hierárquicos. Por exemplo, uma abordagem de RAG tradicional pode ter dificuldades com uma consulta como "Quem desenvolveu a teoria da relatividade?" porque exige raciocínio sobre as relações entre entidades.

O GraphRAG supera esse problema incorporando dados estruturados em gráficos, que organizam informações como uma rede de nós (entidades como pessoas ou lugares), edges (relações entre essas entidades) e rótulos (atributos que definem a categoria de um nó e edge). Por exemplo, um gráfico de conhecimento pode representar "Albert Einstein—desenvolvido—a teoria da relatividade." como partes de informações estruturadas em gráficos, tornando mais fácil para o GraphRAG recuperar e processar essas informações. Neste exemplo, os nós são "Einstein" e "teoria da relatividade", e a edge é "desenvolvida".