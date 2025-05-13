O que é GraphRAG?

Os sistemas GraphRAG podem ser implementados usando várias ferramentas e frameworks, incluindo opções de código aberto, para compatibilidade com o processamento de documentos, criação de gráficos de conhecimento, pesquisa semântica e integração de LLM. Ferramentas populares incluem LangChain, LlamaIndex, Neo4j e OpenAI, com recursos adicionais e tutoriais disponíveis em plataformas como GitHub.
O LlamaIndex é usado para indexar documentos, extrair entidades e relacionamentos para criar gráficos de conhecimento, gerar embeddings e integração com LLMs como o GPT. O Neo4j serve como banco de dados para armazenar e gerenciar estruturas de gráficos, permitindo recuperação eficiente por meio de relações semânticas e transversais de gráficos.
Essas ferramentas trabalham juntas para permitir a pesquisa semântica usando embeddings, tratamento de metadados para transparência e geração de respostas com reconhecimento de contexto. Os LLMs , incluindo os modelos OpenAI GPT, integrados por meio de APIs, ajudam a produzir respostas precisas e relevantes com base nos dados dos gráficos recuperados.
O GraphRAG é um grande avanço em relação aos sistemas de RAG tradicionais, que são limitados por métodos de recuperação linear. Ele combina o poder dos gráficos de conhecimento, a pesquisa semântica e os modelos de linguagem avançados. À medida que os setores exigem uma compreensão mais profunda e insights interconectados, o GraphRAG está pronto para se tornar uma tecnologia chave. Ela possibilitará sistemas de informação mais inteligentes, dinâmicos e altamente adaptáveis no futuro.