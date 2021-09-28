O que é boosting?

O aprendizado coletivo fundamenta a ideia da "sabedoria das multidões", o que sugere que a tomada de decisão de um grupo maior de pessoas normalmente é melhor do que a de um especialista individual Da mesma forma, o aprendizado de conjuntos refere-se a um grupo (ou conjunto) de aprendizes básicos, ou modelos, que trabalham coletivamente para alcançar uma melhor previsão final. Um único modelo, também conhecido como aluno de base ou fraco, pode não ter um bom desempenho individualmente devido à alta variância ou ao alto viés. No entanto, quando os aprendizes fracos são agregados, podem formar um aprendiz forte, pois sua combinação reduz o viés ou a variância, produzindo um melhor desempenho do modelo.

Os métodos de conjunto são frequentemente ilustrados utilizando decision trees, pois esse algoritmo pode ser propenso ao overfitting (alta variância e baixo viés) quando não foi podado e também pode se prestar ao underfitting (baixa variância e alto viés) quando é muito pequeno, como um toco de decisão, que é uma decision tree com um nível. Lembre-se, quando um algoritmo se adapta ou não ao seu conjunto de dados de treinamento, ele não pode generalizar bem para novos conjuntos de dados, portanto métodos de conjunto são usados para contornar esse comportamento e permitir a generalização do modelo para novos conjuntos de dados. Embora as decision trees possam exibir alta variância ou alto viés, vale a pena notar que essa não é a única técnica de modelagem que aproveita o aprendizado em conjunto para encontrar o "ponto ideal" na troca viés-variância.