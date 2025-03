O que é um pipeline de aprendizado de máquina?

A história dos pipelines de aprendizado de máquina está intimamente ligada à evolução tanto do aprendizado de máquina quanto da ciência de dados como áreas do conhecimento. Embora o conceito de fluxos de trabalho de processamento de dados seja anterior ao aprendizado de máquina, a formalização e o uso generalizado de pipelines de aprendizado de máquina, conforme os conhecemos hoje, se desenvolveram mais recentemente.

Fluxos de trabalho de processamento de dados iniciais (antes da década de 2000): antes da adoção generalizada do aprendizado de máquina, os fluxos de trabalho de processamento de dados eram utilizados para tarefas como limpeza, transformação e análise de dados. Esses fluxos de trabalho eram normalmente manuais e envolviam criação de scripts ou o uso de ferramentas como softwares de planilhas. No entanto, durante esse período, o aprendizado de máquina não era uma parte central desses processos.



Emergência do aprendizado de máquina (década de 2000): o aprendizado de máquina ganhou destaque no início dos anos 2000 com os avanços em algoritmos, poder computacional e disponibilidade de grandes conjuntos de dados. Pesquisadores e cientistas de dados começaram a aplicar o aprendizado de máquina a diversos domínios, levando a uma crescente necessidade de fluxos de trabalho sistemáticos e automatizados.

Ascensão da ciência de dados (final da década de 2000 até início da década de 2010): o termo "ciência de dados" tornou-se popular como um campo multidisciplinar que combinava estatística, análise de dados e aprendizado de máquina. Nessa época, houve a formalização dos fluxos de trabalho de ciência de dados, incluindo pré-processamento de dados, seleção e avaliação de modelos, que agora são partes integrantes dos pipelines de aprendizado de máquina.



Desenvolvimento de bibliotecas e ferramentas de aprendizado de máquina (década de 2010): a década de 2010 trouxe o desenvolvimento de bibliotecas e ferramentas de aprendizado de máquina que facilitaram a criação de pipelines. Bibliotecas como scikit-learn (para Python) e caret (para R) forneceram APIs padronizadas para desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina, facilitando a criação de pipelines.



Ascensão do AutoML (2010): ferramentas e plataformas de aprendizado de máquina automatizado (AutoML) surgiram, com o objetivo de automatizar o processo de criação de pipelines de aprendizado de máquina. Essas ferramentas normalmente automatizam tarefas como ajuste de hiperparâmetros, seleção de funcionalidades e seleção do modelo, tornando o aprendizado de máquina mais acessível para usuários sem experiência avançada, com visualizações e tutoriais. O Apache Airflow é um exemplo de uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho de código aberto que pode ser usada para criar pipelines de dados.

Integração com DevOps (década de 2010): os pipelines de aprendizado de máquina começaram a ser integrados às práticas de DevOps para possibilitar a integração e implementação contínuas (CI/CD) de modelos de aprendizado de máquina. Essa integração destacou a necessidade de reprodutibilidade, controle de versões e monitoramento em pipelines de ML. Essa integração é conhecida como operações de aprendizado de máquina, ou MLOps, que auxilia equipes de ciência de dados a gerenciar efetivamente a complexidade da orquestração de ML. Em uma implementação em tempo real, o pipeline responde a uma solicitação em questão de milissegundos após a solicitação.