O que é automação de dados?

Muitas organizações dependem de automação de dados como um componente-chave de suas estratégias de gerenciamento de dados.

O IBM Data Differentiator relata que até 68% dos dados organizacionais nunca são analisados, o que significa que a empresa nunca obtém o benefício total desses dados.

A automação ajuda as empresas a melhorar a eficiência operacional e processar volumes crescentes de dados para que possam extrair insights valiosos e tomar decisões de negócios mais rápidas e mais bem informadas.

Especificamente, a automação de dados pode ajudar a simplificar o processo de ETL que os dados muitas vezes devem passar antes que uma empresa possa usá-los. O ETL inclui a extração de dados de sua origem, transformação em um formato utilizável e carregamento no aplicativo ou banco de dados de destino.

Ao eliminar tarefas repetitivas e demoradas que costumavam exigir intervenção manual, as tecnologias de automação de dados liberam engenheiros de dados e cientistas de dados para se concentrarem em prioridades mais altas, como análise de dados e projetos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

A automação de dados também melhora a qualidade de dados ao minimizar a possibilidade de erro humano durante o processamento de dados.