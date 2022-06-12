Enquanto o SQL é valorizado para garantir a validade dos dados, o NoSQL é bom quando é mais importante que a disponibilidade de big data seja rápida. Também é uma boa escolha quando uma empresa precisará escalar devido a mudanças nos requisitos. O NoSQL é fácil de usar, flexível e oferece alto desempenho.

O NoSQL também é uma boa opção quando há grandes quantidades de conjuntos de dados (ou em constante mudança) ou ao trabalhar com modelos de dados flexíveis ou necessidades que não se encaixam em um modelo relacional. Ao trabalhar com grandes quantidades de dados não estruturados, os bancos de dados de documentos (por exemplo, CouchDB, MongoDB e Amazon DocumentDB) são uma boa opção. Para acesso rápido a um armazenamento de chaves-valores sem garantias sólidas de integridade, o Redis pode ser a melhor escolha. Quando é necessária uma pesquisa complexa ou flexível em muitos dados, o Elastic Search é uma boa opção.

A escalabilidade é um benefício significativo dos bancos de dados NoSQL. Ao contrário do SQL, seus requisitos integrados de fragmentação e alta disponibilidade permitem o dimensionamento horizontal. Além disso, bancos de dados NoSQL como o Cassandra, desenvolvidos pelo Facebook, manipulam grandes quantidades de dados espalhados por muitos servidores, não tendo pontos únicos de falha e oferecendo máxima disponibilidade.

Outras grandes empresas que usam sistemas NoSQL porque dependem de grandes volumes de dados inadequados para um banco de dados relacional incluem Amazon, Google e Netflix. Em geral, quanto mais extenso o conjunto de dados, maior a probabilidade de o NoSQL ser uma escolha melhor.