Produto em destaque

IBM Cloud Pak for Data A última geração do IBM Cloud Pak for Data traz uma malha de dados para resultados mais rápidos e confiáveis de IA. Vincule os dados certos, no momento certo, às pessoas certas, em qualquer lugar necessário. Use uma experiência totalmente gerenciada na nuvem híbrida para ingerir, explorar, preparar, gerenciar, controlar e oferecer dados em escala de petabytes para IA pronta para os negócios. Conheça o IBM Cloud Pak for Data