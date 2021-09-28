O que é o teorema CAP?

Já viu um anúncio de um paisagista, pintor de casas ou outro profissional que começa com o título, "Bom, rápido e barato: escolha dois"? O teorema CAP aplica uma lógica semelhante aos sistemas distribuídos.

Um sistema distribuído é uma rede que armazena dados em mais de um nó (físico ou máquinas virtuais) ao mesmo tempo. Como todas as aplicações em nuvem são sistemas distribuídos, é essencial entender o teorema CAP ao projetar uma aplicação em nuvem, para que você possa escolher um sistema de gerenciamento de dados que ofereça as características mais importantes para a sua aplicação.

O teorema CAP também é chamado de Teorema de Brewer, porque foi primeiramente avançado pelo Professor Eric A. Brewer durante uma palestra que ele deu sobre computação distribuída em 2000. Dois anos depois, os professores de MIT Seth Gilbert e Nancy Lynch publicaram uma prova de "Conjectura Brewer".