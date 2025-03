Embora intimamente relacionadas, a avaliação de LLMs e a avaliação de sistemas de LLMs têm focos distintos.

A avaliação de LLMs (que também pode ser chamada de avaliação do modelo de LLMs) avalia o desempenho de um modelo. Ela analisa o modelo de linguagem fundamental em si, concentrando-se em sua capacidade de entender e gerar texto em várias tarefas e domínios. A avaliação do modelo normalmente envolve testar os recursos brutos do modelo. Esses recursos incluem a compreensão da linguagem, a qualidade dos resultados gerados e o desempenho específico de tarefas.

A avaliação do sistema de LLMs é mais abrangente e fornece insights sobre o desempenho de ponta a ponta da aplicação impulsionada por LLM. A avaliação do sistema analisa todo o ecossistema que é construído em torno de um LLM. Esse esforço inclui escalabilidade, segurança e integração com outros componentes, como APIs ou bancos de dados.

Resumindo, a avaliação do modelo se concentra em garantir que o LLM funcione para tarefas específicas, enquanto a avaliação do sistema é uma visão mais holística de seu uso e eficácia geral. Ambas são essenciais para o desenvolvimento de aplicações de LLMs robustas e eficazes.