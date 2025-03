O que é PyTorch?

Em qualquer algoritmo de machine learning, mesmo aqueles aplicados a informações não numéricas, como sons ou imagens, os dados devem ser representados na forma numérica. Em PyTorch, isso é alcançado através de tensores, que servem como unidades fundamentais de dados utilizados para computação na plataforma.

No contexto do machine learning, um tensor é uma matriz numérica multidimensional que funciona como um dispositivo matemático de contabilidade. De forma linguística, o "tensor" funciona como um termo genérico, incluindo algumas entidades matemáticas mais conhecidas:

Um escalar é um tensor de dimensão zero, contendo um único número.





Um vetor é um tensor unidimensional, contendo múltiplos escalares do mesmo tipo. Uma tupla é um tensor unidimensional contendo diversos tipos de dados.





Uma matriz é um tensor bidimensional contendo vários vetores do mesmo tipo.





Tensores com três ou mais dimensões, como os tensores tridimensionais usados para representar imagens RGB em algoritmos de visão computacional, são coletivamente chamados de tensores N-dimensionais.

Os tensores do PyTorch funcionam de forma semelhante aos ndarrays usados no NumPy, mas ao contrário dos ndarrays, que só podem ser executados em unidades centrais de processamento (CPUs), os tensores também podem ser executados em unidades de processamento gráfico (GPUs). As GPUs permitem uma computação muito mais rápida do que as CPUs, o que é uma grande vantagem, considerando os grandes volumes de dados e o processamento paralelo típicos do deep learning.

Além de codificar as entradas e saídas de um modelo, os tensores PyTorch também codificam os parâmetros do modelo: os pesos, os vieses e os gradientes que são "aprendidos" no aprendizado de máquina. Esta propriedade de tensores permite a diferenciação automática, uma das características mais importantes do PyTorch.