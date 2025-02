O que é alocação latente de Dirichlet?

Aqui, temos dois tópicos que provavelmente podem ser descritos como imigração (Tópico 1) e astronomia (Tópico 2). As pontuações associadas a cada palavra são a probabilidade dessa palavra-chave aparecer em um determinado tópico. As probabilidades anexadas a cada documento são as respectivas probabilidades desse documento de pertencer a uma mistura de tópicos, dada a distribuição e a coocorrência de palavras de cada tópico dentro desse documento. Por exemplo, a primeira linha da tabela lista a borda no Tópico 1 com 40% de probabilidade e o espaço no Tópico 2 com 60% de probabilidade. Essas porcentagens indicam a probabilidade de seus respectivos termos ocorrerem nesse tópico em todo o corpus. A primeira linha do documento diz Documento 1: Tópico 1: .95, Tópico 2: .05. Isso significa que, com base na ocorrência de palavras no Documento 1, o modelo projeta o Documento 1 como sendo 95% derivado do Tópico 1 e 5% derivado do Tópico 2. Em outras palavras, nosso modelo hipotético de LDA assume que esses são os tópicos e as proporções desses tópicos utilizados para gerar o modelo.

É claro que as palavras polissêmicas em particular criam problemas para categorizações tão discretas — por exemplo, alien, do inglês pode se referir tanto a um imigrante humano ou a uma criatura extraterrestre. Nesses casos, como o algoritmo LDA determina a qual tópico a palavra (e, por extensão, o documento) pertence?