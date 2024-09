O que é Simulação de Monte Carlo?

Diferente de um modelo de previsão normal, a Simulação de Monte Carlo prevê um conjunto de resultados com base em um intervalo de valores estimados em relação a um conjunto de valores de entrada fixos. Em outras palavras, uma Simulação de Monte Carlo cria um modelo de resultados possíveis, usando uma distribuição de probabilidade, como uma distribuição uniforme ou normal, para qualquer variável que tenha incerteza inerente. Ela, então, recalculará os resultados sucessivamente, cada vez usando um conjunto diferente de números aleatórios entre os valores mínimo e máximo. Em um teste típico de Monte Carlo, este exercício pode ser repetido milhares de vezes para produzir um grande número de resultados prováveis.

As simulações de Monte Carlo também são utilizadas para previsões de longo prazo devido à sua precisão. À medida que o número de informações aumenta, o número de previsões também cresce, permitindo projetar resultados mais distantes no tempo e com maior precisão. Quando uma Simulação de Monte Carlo é concluída, ela produz uma variedade de resultados possíveis com a probabilidade de ocorrência de cada resultado.

Um exemplo simples de uma Simulação de Monte Carlo é calcular a probabilidade de jogar dois dados comuns. Há 36 combinações de jogadas de dados. Com base nisso, é possível calcular manualmente a probabilidade de um resultado específico. Usando uma Simulação de Monte Carlo, é possível simular 10.000 jogadas de dados (ou mais) para obter previsões mais precisas.