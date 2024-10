Para se aprofundar na análise discriminante linear com Python e aproveitar a biblioteca scikit-learn (link externo ao site ibm.com), você pode explorar este tutorial Aprenda algoritmos de classificação usando Python e scikit-learn no watsonx. O tutorial ajuda você com o básico para resolver um problema de aprendizado de máquina baseado em classificação usando Python e scikit-learn (link externo ao site ibm.com) (também conhecido como sklearn).

Para o tutorial passo a passo, você primeiro importará as bibliotecas Python necessárias para trabalhar com o conjunto de dados Iris, realizará o pré-processamento de dados e criará e avaliará seu modelo LDA:

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

Se as bibliotecas não estiverem instaladas, você pode resolver isso usando pip install.

Consulte também esta documentação do scikit-learn , ((link externo ao site ibm.com) para uma visão geral dos principais parâmetros, atributos e exemplos gerais de implementações em Python usando sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.