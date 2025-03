O que é espaço latente?

Um tipo de arquitetura de rede neural projetada explicitamente para redução de dimensionalidade e compactação de dados de entrada no espaço latente é o autoencoder.

Autocodificadores são sistemas autossupervisionados cujo objetivo de treinamento é comprimir (ou codificar) dados de entrada por meio da redução da dimensionalidade e, então, reconstruir com precisão sua entrada original a partir dessa representação compactada. Em um codificador automático padrão, cada camada do codificador contém progressivamente menos nós do que a camada anterior. À medida que a incorporação vetorial dos dados de entrada é passada para a próxima camada do codificador, ela é comprimida por meio do processo de "redução" para menos dimensões. A rede do decodificador reconstrói a entrada original utilizando apenas o vetor latente produzido pela rede do codificador.

Os autocodificadores são treinados para minimizar a perda de reconstrução, que mede o quanto a reconstrução do decodificador difere da entrada original. Como o codificador pode passar somente uma quantidade limitada de informações para o decodificador, é forçado a extrair apenas as características mais importantes dos dados. Em outras palavras, um autocodificador aprende naturalmente um mapeamento eficaz do espaço latente de entrada.