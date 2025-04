O que é a análise de componentes principais (PCA)?

A PCA também tem aplicações na área da saúde. Por exemplo, ela auxilia no diagnóstico de doenças de forma mais precoce e precisa. O artigo Breast Cancer Prediction using Principal Component Analysis with Logistic Regression (Previsão de câncer de mama usando análise de componentes principais com regressão logística) analisa um conhecido conjunto de dados de câncer de mama2coletado de pacientes do University of Wisconsin Hospitals, Madison. O autor do estudo, Akbar, usa a PCA para reduzir as dimensões dos seis diferentes atributos de dados:

mean_radius (raio médio) do nódulo na mama





mean_texture (textura média) da imagem de raio-X





mean_perimeter (perímetro médio) do caroço





mean_area (área média) do caroço





mean_smoothness (nitidez média) da imagem





diagnóstico (se o paciente foi diagnosticado com câncer ou não).

Um algoritmo de classificação de aprendizado supervisionado, de regressão logística, foi então aplicado para prever se o câncer de mama estava presente.