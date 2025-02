O que é multicolinearidade?

Não existem tantas formas distintas de multicolinearidade quanto causas potenciais diferentes. Essas causas podem variar desde a natureza dos dados em análise até experimentos mal planejados. Algumas causas comuns são:

- Coleta de dados Essa multicolinearidade baseada em dados pode ocorrer se alguém amostrar um subespaço não representativo dos dados em questão. Por exemplo, Montgomery et al. fornecem o exemplo de um conjunto de dados de entregas na cadeia de suprimentos, no qual a distância do pedido e o tamanho são variáveis independentes de um modelo preditivo. Nos dados apresentados, o tamanho do inventário do pedido tende a aumentar conforme a distância de entrega. A solução para essa correlação é simples: colete e inclua amostras de dados de entregas de curta distância com grandes estoques, ou vice-versa.7

- Restrições do modelo Isso é semelhante à causa na coleta de dados, embora não seja idêntico. A multicolinearidade pode ocorrer devido à natureza dos dados e das variáveis do modelo preditivo em questão. Imagine que estamos criando um modelo preditivo para medir a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho, considerando as horas trabalhadas por semana e o estresse relatado como dois dos vários preditores. É bastante provável que haja uma correlação entre esses preditores, pois pessoas que trabalham mais tendem a relatar estresse mais elevado. Uma situação semelhante pode ocorrer se educação e salário forem preditores do modelo funcionários com maior escolaridade tendem a ganhar mais. Nesse caso, coletar mais dados pode não resolver o problema, já que a multicolinearidade é inerente aos próprios dados.

- Modelo superdimensionado A multicolinearidade pode ocorrer quando há mais preditores no modelo do que pontos de observação nos dados. Esse problema pode surgir especialmente na bioestatística ou em outros estudos biológicos. Resolver modelos superdimensionados requer eliminar alguns preditores do modelo por completo. Mas como determinar quais remover? Pode-se realizar estudos preliminares utilizando subconjuntos de regressores (ou seja, preditores) ou utilizar a análise de componentes principais (PCA) para combinar variáveis multicolineares.8