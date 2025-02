O que é um modelo autorregressivo?

Os modelos autorregressivos apresentam desempenho muito mais confiável quando os dados da série temporal são estacionários e a variância ao longo da série temporal não varia. Muitas vezes os dados não estacionários são diferenciados no tempo para remover as alterações na variação e, em seguida, ajustar um modelo AR. Às vezes essa variação é considerável e o cientista de dados deve mantê-la. O método de heterocedasticidade condicional autorregressiva (ARCH) oferece uma maneira de modelar uma mudança na variância em uma série temporal dependente do tempo, como o aumento ou a diminuição da volatilidade. Uma extensão dessa abordagem, conhecida como heterocedasticidade condicional autorregressiva generalizada (GARCH), possibilita que o método suporte mudanças na volatilidade dependente do tempo. Por exemplo, volatilidade crescente e decrescente na mesma série.

Quando há um processo não estocástico para mudanças nas variâncias de séries temporais, a heterocedasticidade condicional autorregressiva ou o algoritmo ARCH pode utilizar técnicas autorregressivas para modelar e prever mudanças na volatilidade do conjunto de dados. Os modelos autorregressivos regulares não modelam uma mudança na variância em todo um conjunto de dados. Devido a isso, o cientista de dados pode usar uma transformação de Box-Cox para reduzir a variância no conjunto de dados. No entanto, se a mudança na variância for autocorrelacionada, uma abordagem ARCH para modelagem pode apresentar previsões sobre quando um processo pode começar a mudar. Essa abordagem é conhecida como previsão de volatilidade e é comumente utilizada em econometria e análise financeira. Por exemplo, ao trabalhar com dados de preços de ações, o interesse pode se expandir além da modelagem de preços em potencial para previsão quando começam a mudar drasticamente.