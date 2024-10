Uma série temporal pode ser estacionária ou não estacionária. Uma série temporal estacionária possui propriedades estatísticas constantes ao longo do tempo. Isso significa que estatísticas como a média, a variância e a autocorrelação não mudam com os dados. A maioria dos métodos estatísticos de previsão, como o ARIMA, baseiam-se na suposição de que a série temporal pode ser tornada aproximadamente estacionária por meio de uma ou mais transformações. Uma série estacionária é relativamente fácil de prever, pois você pode supor que as propriedades estatísticas serão aproximadamente as mesmas no futuro. É possível trabalhar com dados não estacionários, mas é difícil com uma abordagem como o ARIMA.

Outra característica principal dos dados de séries temporais é a presença ou não de uma tendência. Por exemplo, os preços de itens básicos em um mercado nos últimos 50 anos apresentariam uma tendência de alta devido à inflação. Prever dados com tendências pode ser complicado, pois a tendência pode mascarar outros padrões nos dados. Caso os dados apresentem uma linha de tendência estável à qual retornam de forma consistente, eles podem ser estacionários em tendência. Nesse cenário, a tendência pode ser eliminada ajustando uma linha de tendência e subtraindo-a dos dados antes de modelá-los. Caso os dados não sejam estacionários em tendência, podem ser estacionários em diferença; nesse caso, a tendência é removida calculando as diferenças. A maneira mais simples de realizar a diferenciação é subtrair cada valor pelo anterior, obtendo uma medida das variações na série temporal. Então, por exemplo, se Y t é o valor da série temporal Y no período t, então a primeira diferença de Y no período t é igual a Y t -Y t-1 .

Aqui vemos o gráfico de uma série temporal não estacionária. Tem uma tendência óbvia de aumento e exibe sazonalidade.