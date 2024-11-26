O que é tradução automática?

As ferramentas de tradução automática enfrentam muitos dos mesmos problemas que a tradução humana. Os desenvolvimentos na tradução automática envolvem métodos cada vez mais sofisticados para lidar com essas questões; uma visão geral de alguns problemas centrais é útil para contextualizar.

Um problema central é a ambiguidade das palavras. Um exemplo ilustrativo clássico é a frase "O frango está pronto para comer". Aqui, frango pode se referir ao animal vivo ou à sua carne cozida. Esse é um exemplo de como palavras polissêmicas e sinônimas afetam a tradução. Outro exemplo notável dessa ambiguidade são as expressões idiomáticas. "Encher linguiça", por exemplo, não tem nada a ver com linguiça. Os pronomes também podem permanecer ambíguos em muitas frases, principalmente quando tratados de forma isolada.2

Mudanças nas regras linguísticas, como sintaxe e gramática, entre diferentes idiomas também afetam a tradução. Por exemplo, os verbos em alemão muitas vezes podem aparecer no final da frase, enquanto muitas vezes aparecem no meio em inglês, enquanto a ordem das palavras é irrelevante em latim. Isso explica as diferenças nos métodos de tradução entre tradutores profissionais. Em alguns casos, a tradução de idiomas é palavra por palavra, enquanto outras abordagens visam capturar o sentido e a importação cultural do texto por meio de traduções livres.3

Textos poéticos representam um desafio único para criar traduções precisas. Métrica, rima e aliteração são preocupações que afetam de forma exclusiva a qualidade da tradução poética.4 A pesquisa de tradução automática normalmente se concentra em textos em prosa. Essa visão geral apresenta algumas das preocupações no processo de tradução humana que também existem na tecnologia de tradução automática.