O que é um modelo generativo? 

Os codificadores automáticos variacionais (VAEs) compactam dados de input e, em seguida, expandem ou decodificam essa compactação para gerar novos dados semelhantes. Os VAEs aprendem a distribuição de um conjunto de dados de treinamento e aplicam essas expectativas ao gerar novos dados a partir de amostras codificadas. Como todos os codificadores automáticos , os VAEs são compostos por dois componentes: um codificador e um decodificador.

A função do codificador é aprender as variáveis latentes em um conjunto de dados. Variáveis latentes não são diretamente observáveis, mas desempenham um papel significativo na distribuição de dados. Espaço latente é o nome coletivo para todas as variáveis latentes em um conjunto de dados. O codificador modela o espaço latente de uma forma que capture as informações necessárias para reconstruir os dados com precisão. Todas as outras variáveis são omitidas.

O decodificador utiliza a representação comprimida dos dados, conhecida como gargalo, e a extrapola de volta para a forma original dos dados. Um decodificador eficiente gera uma saída semelhante aos dados originais antes da compressão.