O que é vibe coding?

Na engenharia de software, o desenvolvimento está se remodelando de uma codificação manual rigorosa para se tornar mais flexível e impulsionada por IA — e a vibe coding está na vanguarda dessa mudança. A “vibe coding” foi lançada pelo renomado cientista de computação Andrej Karpathy em fevereiro de 2025 e enfatizava a importância das ferramentas de IA no desenvolvimento de software.

Este conceito está alinhado com os desenvolvimentos em tecnologias de inteligência artificial (IA), especialmente grandes modelos de linguagem (LLMs), como o ChatGPT, Claude e Codex da OpenAI, para ajudar os desenvolvedores a permanecerem na zona de criatividade e automatizar os trabalhos de programação.

Vibe coding é uma visão nova da programação, onde os usuários expressam sua intenção usando fala simples e a IA transforma esse pensamento em código executável. O objetivo da vibe coding é criar um ambiente de desenvolvimento impulsionado por IA onde os agentes de IA atuam como assistentes de codificação fazendo sugestões em tempo real, automatizando processos tediosos e até mesmo produzindo estruturas de código base padrão.1