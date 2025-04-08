O que é vibe coding?

A vibe coding é, sem dúvida, potente; no entanto, apresenta alguns desafios técnicos e do mundo real. Veja a seguir alguns dos principais desafios listados:
1. Complexidade técnica: a vibe coding pode lidar com frameworks básicos, mas para aplicações do mundo real, onde os requisitos técnicos podem ser novos ou complexos, a vibe coding torna-se desafiadora.3
2.Problemas de qualidade e desempenho do código: a vibe coding é útil para testar aplicações e criar protótipos, mas ainda requer otimização e refinamento para garantir que a qualidade do código seja mantida. A vibe coding não é uma escolha ideal para aplicações distribuídas porque requer arquitetura de nível estruturado e estratégia de otimização sofisticada.
3. Desafios de depuração: o código gerado pela IA é desafiador de depurar porque é dinâmico e não possui estrutura arquitetônica.
4. Manutenção e atualizações: muitas vezes, se a aplicação de software não for atualizada em tempo hábil, ela ficará desatualizada, e é por isso que exige manutenção regular, além de atualizações. As aplicações criadas usando código gerado por IA enfrentarão desafios de manutenção e atualização se a estrutura de código não for mantida adequadamente. Isso pode fazer com que os desenvolvedores tenham dificuldade em entender a lógica subjacente ao tentar mantê-la atualizada e otimizada.
5. Preocupações de segurança: essa limitação é a mais crítica, pois pode levar a vários riscos e vulnerabilidades extremas. O código gerado usando a IA é frequentemente excluído das avaliações de código e verificações de segurança, levando a vulnerabilidades não vistas que podem passar despercebidas e serem exploradas.