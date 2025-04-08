O que é vibe coding?

O que é vibe coding?

"Vibe coding" é um termo novo e vagamente definido no desenvolvimento de software que se refere à prática de solicitar que as ferramentas de IA gerem código em vez de escrever código manualmente.  

Na engenharia de software, o desenvolvimento está se remodelando de uma codificação manual rigorosa para se tornar mais flexível e impulsionada por IA — e a vibe coding está na vanguarda dessa mudança. A “vibe coding” foi lançada pelo renomado cientista de computação  Andrej Karpathy em fevereiro de 2025 e enfatizava a importância das ferramentas de IA no desenvolvimento de software.

Este conceito está alinhado com os desenvolvimentos em tecnologias de inteligência artificial (IA), especialmente grandes modelos de linguagem (LLMs), como o ChatGPTClaude e Codex da OpenAI, para ajudar os desenvolvedores a permanecerem na zona de criatividade e automatizar os trabalhos de programação. 

Vibe coding é uma visão nova da programação, onde os usuários expressam sua intenção usando fala simples e a IA transforma esse pensamento em código executável. O objetivo da vibe coding é criar um ambiente de desenvolvimento impulsionado por IA onde os agentes de IA atuam como assistentes de codificação fazendo sugestões em tempo real, automatizando processos tediosos e até mesmo produzindo estruturas de código base padrão.1

Ao priorizar a experimentação antes de refinar a estrutura e o desempenho, a codificação adota uma mentalidade de “codificar primeiro, refinar depois”. Isso abre oportunidades para os desenvolvedores priorizarem a construção primeiro e a otimização depois. Além disso, em uma framework ágil, a codificação de energia se alinha aos princípios de prototipagem rápida, desenvolvimento iterativo e ciclos de feedback cíclico. Isso permite que as empresas se concentrem nesses princípios e, ao mesmo tempo, promovam a inovação, a solução instintiva de problemas e os recursos flexíveis de programação. No entanto, a IA simplesmente gera código, mas a verdadeira criatividade, o alinhamento de metas e o pensamento fora da caixa permanecem exclusivamente humanos, de modo que a entrada e a supervisão humanos são importantes e não podem ser substituídos.

Como implementar a vibe coding?

Para implementar a vibe coding na prática, o usuário precisa seguir as seguintes etapas:

Etapa 1. Escolha qualquer plataforma de assistente de programação de IA: escolha dependendo dos seus requisitos técnicos, de desempenho ou de custo. Por exemplo, Replit é uma das plataformas dinâmicas e versáteis para traduzir ideias em código de aplicações.

Etapa 2. Defina seus requisitos: nessa etapa, o usuário fornece um prompt claro descrevendo o que pretende desenvolver. Quanto mais eficaz for o prompt, melhor será a saída.

Veja um exemplo de prompt: crie uma experiência visual animada e interativa que reaja à música, à interação do usuário ou aos dados em tempo real. Sua animação deve incluir transições suaves e visuais coloridos e animados com um fluxo envolvente na experiência. A animação deve parecer orgânica e responsiva à música, à interação do usuário ou aos dados em tempo real e facilitar uma experiência imersiva e cativante. Conclua esse projeto usando JavaScript ou React e permita a personalização fácil para definir o clima para outras experiências.

O prompt é claramente específico, relevante para o contexto e orientado para metas.

Etapa 3. Refinamento do código: a partir do prompt descrito anteriormente, um código básico e imperfeito será criado usando a estrutura de construção da tarefa de animação e pode ser considerado como um ponto de partida. Depois que o usuário verificar a versão básica, o escopo de refinamento será definido. Isso acontece refinando o prompt.

Etapa 4. Avaliação final do código e envio: essa é a última etapa em que o código é avaliado após o refinamento com base nos prompts polidos, para que o código funcional gerado possa ser usado para a implementação final.

Exemplos do mundo real

A vibe coding não é apenas uma moda passageira; muitos programadores, bem como usuários sem habilidades anteriores de programação, estão aproveitando a vibe coding para desenvolver aplicações específicas para o mercado.

Muitas startups, especialmente aquelas no ambiente da Y Combinator, estão aproveitando-a para desenvolver e lançar aplicativos impulsionados por IA mais rapidamente.2 Replit, CursorMicrosoft GitHub Copilot são ferramentas populares disponíveis que permitem aos usuários experimentar a programação assistida por IA.

Limitações da vibe coding

A vibe coding é, sem dúvida, potente; no entanto, apresenta alguns desafios técnicos e do mundo real. Veja a seguir alguns dos principais desafios listados:

1. Complexidade técnica: a vibe coding pode lidar com frameworks básicos, mas para aplicações do mundo real, onde os requisitos técnicos podem ser novos ou complexos, a vibe coding torna-se desafiadora.3

2.Problemas de qualidade e desempenho do código: a vibe coding é útil para testar aplicações e criar protótipos, mas ainda requer otimização e refinamento para garantir que a qualidade do código seja mantida. A vibe coding não é uma escolha ideal para aplicações distribuídas porque requer arquitetura de nível estruturado e estratégia de otimização sofisticada.

3. Desafios de depuração: o código gerado pela IA é desafiador de depurar porque é dinâmico e não possui estrutura arquitetônica.

4. Manutenção e atualizações: muitas vezes, se a aplicação de software não for atualizada em tempo hábil, ela ficará desatualizada, e é por isso que exige manutenção regular, além de atualizações. As aplicações criadas usando código gerado por IA enfrentarão desafios de manutenção e atualização se a estrutura de código não for mantida adequadamente. Isso pode fazer com que os desenvolvedores tenham dificuldade em entender a lógica subjacente ao tentar mantê-la atualizada e otimizada.

5. Preocupações de segurança: essa limitação é a mais crítica, pois pode levar a vários riscos e vulnerabilidades extremas. O código gerado usando a IA é frequentemente excluído das avaliações de código e verificações de segurança, levando a vulnerabilidades não vistas que podem passar despercebidas e serem exploradas.

Mudança de paradigma


1. Prototipagem rápida: à medida que a vibe coding continua ganhando força no ecossistema, haverá uma mudança na forma como as ideias são formadas. A prototipagem rápida está se tornando um facilitador fundamental para as equipes migrarem ideias de conceitos em fase inicial para protótipo funcional para escalar. Essa capacidade é valiosa para testar ideias no mercado para ver se elas realmente resolverão um problema ou se a estratégia precisa mudar completamente.4

2. Abordagem que prioriza o problema: a mudança de código de construção usando um estilo de codificação rígido para estrutura dinâmica permite inovação rápida, pois o ato de resolver o problema se torna a pedra angular para os desenvolvedores, mais do que a própria stack de tecnologia.

3. Reduza os riscos, maximize o impacto: a vibe coding permitirá que as empresas progridam rapidamente com um produto mínimo viável (MVP), experimentem ideias de forma barata e adotem e se adaptem com base no feedback. Isso reduz os custos irrecuperáveis, aumenta a distribuição do risco e permite a dinamização, pois os recursos só são comprometidos com conceitos validados.

4. Mudança multimodal: a vibe coding está evoluindo para uma programação multimodal com codificação baseada em voz, visual e texto para aprimorar a produtividade. Algumas das tendências mais fascinantes incluem programação orientada por voz, interfaces de programação visual, geração de código habilitada para IA e ambientes de desenvolvimento híbridos. Essas tendências melhoram a usabilidade, a flexibilidade e a intuição da programação, remodelando o cenário do desenvolvimento de software.

Evolução do VibeOps

A evolução do VibeOps está sendo impulsionada pela crescente complexidade e limites do desenvolvimento de software tradicional, mas, à medida que seus recursos surgem, espera-se que ele ganhe popularidade. A automação orientada por IA do VibeOps ajuda a reduzir custos e libera os engenheiros para se concentrarem na inovação, mas não está isenta de desafios. O VibeOps precisará de melhorias e de uma estratégia mista em que a IA complemente o conhecimento humano em vez de substituí-lo completamente.4

Resumo

Concluindo, o vibe coding ainda está engatinhando. A combinação de modelos de IA generativa com assistentes de codificação inteligentes torna o desenvolvimento de software mais dinâmico e natural. Ao integrar agentes de codificação em ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) do editor de código da linguagem de programação (Python), ele elimina a necessidade de escrever manualmente cada linha de código para aplicativos web. Isso equipa os iniciantes em codificação, programadores e não programadores, com produção de código em tempo real e aumentando a eficiência do fluxo de trabalho. No entanto, o VibeOps sempre exigirá intervenção humana para alcançar o resultado pretendido.5, 6

