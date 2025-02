O que é filtragem colaborativa?

O problema de inicialização a frio talvez seja a desvantagem mais mencionada dos sistemas de filtragem colaborativa. Isso ocorre quando um novo usuário (ou mesmo um novo item) entra no sistema. A falta de histórico de interação de itens desse usuário impede que o sistema possa avaliar a semelhança ou associação do novo usuário com os usuários existentes. Por outro lado, os sistemas baseados em conteúdo são mais hábeis quando lidam com novos itens, embora também tenham dificuldades com as recomendações para novos usuários.12

A escassez de dados é um problema considerável que pode prejudicar os sistemas de recomendação colaborativa. Como mencionado, os sistemas de recomendação geralmente carecem de dados sobre as preferências dos usuários para a maioria dos itens no sistema. Isso significa que a maior parte do espaço de características do sistema está vazia, uma condição chamada de dispersão de dados. Com o aumento da dispersão de dados, os pontos vetoriais tornam-se tão díspares que os modelos preditivos se tornam menos eficientes na identificação de padrões explicativos.13 Essa é uma das razões principais pelas quais a fatoração de matrizes e métodos de fatores latentes, como a decomposição em valores singulares, são muito utilizados na filtragem colaborativa, uma vez que mitigam a dispersão de dados por meio da redução de funcionalidades. Outros métodos implementados para resolver esse problema podem envolver os próprios usuários avaliando e apresentando informações sobre seus interesses, que o sistema pode então usar para filtrar recomendações.