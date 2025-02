Para usar a LDA de forma eficaz, é essencial preparar o conjunto de dados com antecedência. Estas são as etapas e as melhores práticas para implementar a LDA:

1. Pré-processar os dados para garantir que eles estejam normalizados e centralizados

Isso é conseguido passando o parâmetro n_component da LDA, que identifica o número de discriminantes lineares a serem recuperados.

2. Escolher um número apropriado de dimensões para o espaço de menor dimensão

3. Regularize o modelo

A regularização visa impedir o overfitting, onde o modelo estatístico se ajusta exatamente aos seus dados de treinamento e compromete sua precisão.

4. Usar a validação cruzada para avaliar o desempenho do modelo

Você pode avaliar classificadores, como o LDA, ao plotar uma matriz de confusão, com os valores reais das classes dispostos em linhas e os valores previstos em colunas. Uma matriz de confusão facilita identificar se um classificador está confundindo duas classes, isto é, rotulando uma classe erroneamente como outra. Por exemplo, considere uma matriz de confusão 10 x 10 que prevê imagens dos dígitos de 0 a 9. Os valores reais são plotados em linhas no eixo y, enquanto as previsões são distribuídas em colunas no eixo x. Para verificar quantas vezes um classificador confundiu as imagens dos números 4 e 9 no exemplo da matriz 10 x 10, confira a 4ª linha e a 9ª coluna.