O que é pesquisa vetorial?

A pesquisa vetorial pode ser integrada em abordagens de busca híbrida para melhorar a eficácia e a flexibilidade do processo de busca. A pesquisa híbrida combina a pesquisa vetorial com outras técnicas de busca, como a busca por palavras-chave ou baseada em metadados. A pesquisa vetorial pode ser usada para recuperar itens com base em sua similaridade com uma consulta, enquanto outros métodos de pesquisa podem recuperar itens com base em correspondências exatas ou critérios específicos.