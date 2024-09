O que é Elasticsearch?

O Elasticsearch oferece uma série de benefícios para os desenvolvedores que procuram criar uma solução rápida e confiável de busca por texto completo para seus bancos de dados empresariais; mas, a capacidade de busca rápida é apenas uma das muitas características que o Elasticsearch tem a oferecer (link externo à ibm.com).

Escalabilidade horizontal



O Elasticsearch facilita a inclusão de mais capacidade e confiabilidade aos seus nós e clusters. O Elasticsearch ajusta a escala de acordo com as necessidades da sua empresa e é compatível com a replicação entre clusters (CCR) feita índice por índice. Isso permite que a organização use todos os recursos do Elasticsearch, reduzindo as latências dos usuários e assegurando alta disponibilidade de serviços.

Suporte para vários idiomas de programação



Como solução de software livre, o Elasticsearch é extremamente adaptável e acessível aos desenvolvedores e é compatível com várias linguagens de programação, incluindo Java, Python, .NET, PHP, Plus e muito mais.

Preenchimento automático



Outro recurso incrível do Elasticsearch é sua funcionalidade de preenchimento automático. Seu design simples torna mais fácil para os usuários melhorar seus resultados de procura e obter informações relevantes à medida que digitam suas consultas.

Suporte a plug-in e integração



Uma das principais características do Elasticsearch é sua compatibilidade com diversos plugins e integrações. Isso inclui extensões de APIs, ferramentas de alerta, plug-ins de segurança, integrações de recuperação de dados e muito mais. A funcionalidade flexível do Elasticsearch o torna facilmente adaptável a todas as necessidades de sua empresa sem sacrificar seus principais recursos.