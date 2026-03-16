A IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina. Acreditamos que isso é um reconhecimento do nosso compromisso em fornecer soluções flexíveis e focadas em IA que capacitem os cientistas de dados e os engenheiros de aprendizado de máquina a criar, implementar e controlar aplicações de IA impactantes em suas empresas.
O que achamos que você obterá do relatório:
Uma visão geral dos desafios enfrentados pelas equipes de ciência de dados e aprendizado de máquina atualmente, incluindo barreiras para uma IA responsável, otimização de custos e automação em escala
Insights sobre o portfólio IBM watsonx, que oferece flexibilidade com frameworks, modelos e opções de implementação de código aberto e proprietários
Como a IBM simplifica o gerenciamento de dados prontos para IA com o watsonx.data e outras tecnologias
Detalhes sobre as ferramentas inovadoras da IBM, como os modelos de base Granite, a plataforma no-code BeeAI e o AutoAI para automação de pipelines de RAG
Seja criando estratégias de IA ou escalando soluções corporativas, este relatório fornece insights necessários para escolher um líder em plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
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Atribuição e isenções de responsabilidade:
Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28 de maio de 2025, Afraz Jaffri.
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