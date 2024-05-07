Tags
Revolucione sua estratégia de aquisição de talentos: como a IA pode ajudar você a encontrar os candidatos certos com mais rapidez

Candidata sendo entrevistada pelo gerente de RH no escritório.

Imagine que você é um gerente de aquisição de talentos em uma grande empresa e está com dificuldades para encontrar os candidatos adequados para uma vaga crucial. Apesar de ter publicado a descrição da vaga em vários sites de emprego, você recebeu dezenas de currículos de candidatos não qualificados ou desinteressantes, e tornou-se um grande desafio analisá-los. Isso resulta em desperdício de tempo e recursos valiosos na triagem manual, causando frustração entre os gerentes de contratação.

Esse cenário é comum em ambientes de negócios dinâmicos. A competição por talentos é acirrada e exerce uma enorme pressão sobre as empresas para que contratem os melhores candidatos de forma rápida e eficiente. No entanto, os métodos tradicionais de recrutamento estão se mostrando ineficazes, deixando as equipes de aquisição de talentos com dificuldades para acompanhar o ritmo.

É aí que entra o IBM Talent Optimizers with IBM® Watson. Nossa solução líder em inteligência artificial (IA) foi projetada para ajudar você a encontrar os candidatos certos com mais rapidez e eficiência.

Com a nossa solução, você pode:

  • Melhorar a experiência do candidato por meio de interações impulsionadas por IA, oferecendo recomendações de emprego personalizadas e respondendo a perguntas.
  • Reduzir a carga de trabalho dos recrutadores, fornecendo informações sobre a complexidade das vagas, os candidatos ideais e os melhores desempenhos, além de automatizar a triagem de currículos.
  • Obter insights valiosos sobre os fatores que impulsionam contratações bem-sucedidas de longo prazo por meio da análise de dados.
  • Descobrir talentos ocultos dentro da sua organização para ajudar você a recrutar internamente. Identificar possíveis vieses em sua triagem e busca.
  • Integrar sem dificuldades ao seu stack de tecnologia existente e personalizar a solução para se alinhar à sua agenda de habilidades.

Ao usar a IA no seu processo de recrutamento, você pode reduzir o tempo de contratação, melhorar a qualidade dos candidatos e aumentar a inclusão e a diversidade. Nossa solução foi projetada para ajudar você a alcançar esses benefícios e muito mais, com um foco no cliente que priorize suas necessidades.

O que diferencia o IBM Talent Optimizers with IBM Watson são nossas soluções de IA transparentes e rastreáveis, desenvolvidas por cientistas comportamentais e classificadas como número um no mercado pela International Data Corporation (IDC). Nossa solução oferece a adaptabilidade e a flexibilidade necessárias para que você possa desenvolver sua estratégia de talentos conforme as necessidades da sua empresa e stakeholders continuam mudando.

Tudo pronto para revolucionar seu processo de aquisição de talentos?

Entre em contato com seu representante da IBM ou com o IBM Business Partner® para agendar uma avaliação de maturidade ou uma conversa mais profunda. Trabalhamos em conjunto para compreender as necessidades do seu negócio, sua estratégia de talentos e os resultados desejados, e para criar uma solução personalizada que se adeque à sua estratégia de negócio atual e às suas preocupações.
