Revolucione sua estratégia de aquisição de talentos: como a IA pode ajudar você a encontrar os candidatos certos com mais rapidez

Imagine que você é um gerente de aquisição de talentos em uma grande empresa e está com dificuldades para encontrar os candidatos adequados para uma vaga crucial. Apesar de ter publicado a descrição da vaga em vários sites de emprego, você recebeu dezenas de currículos de candidatos não qualificados ou desinteressantes, e tornou-se um grande desafio analisá-los. Isso resulta em desperdício de tempo e recursos valiosos na triagem manual, causando frustração entre os gerentes de contratação.
Esse cenário é comum em ambientes de negócios dinâmicos. A competição por talentos é acirrada e exerce uma enorme pressão sobre as empresas para que contratem os melhores candidatos de forma rápida e eficiente. No entanto, os métodos tradicionais de recrutamento estão se mostrando ineficazes, deixando as equipes de aquisição de talentos com dificuldades para acompanhar o ritmo.
É aí que entra o IBM Talent Optimizers with IBM® Watson. Nossa solução líder em inteligência artificial (IA) foi projetada para ajudar você a encontrar os candidatos certos com mais rapidez e eficiência.
Ao usar a IA no seu processo de recrutamento, você pode reduzir o tempo de contratação, melhorar a qualidade dos candidatos e aumentar a inclusão e a diversidade. Nossa solução foi projetada para ajudar você a alcançar esses benefícios e muito mais, com um foco no cliente que priorize suas necessidades.
O que diferencia o IBM Talent Optimizers with IBM Watson são nossas soluções de IA transparentes e rastreáveis, desenvolvidas por cientistas comportamentais e classificadas como número um no mercado pela International Data Corporation (IDC). Nossa solução oferece a adaptabilidade e a flexibilidade necessárias para que você possa desenvolver sua estratégia de talentos conforme as necessidades da sua empresa e stakeholders continuam mudando.
Entre em contato com seu representante da IBM ou com o IBM Business Partner® para agendar uma avaliação de maturidade ou uma conversa mais profunda. Trabalhamos em conjunto para compreender as necessidades do seu negócio, sua estratégia de talentos e os resultados desejados, e para criar uma solução personalizada que se adeque à sua estratégia de negócio atual e às suas preocupações.
Ouça os especialistas explicarem como você pode usar a IA e os dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
Descubra dez maneiras pelas quais o RH pode ser um consultor estratégico para desenvolver um modelo centrado nas pessoas que prepare melhor a empresa para o futuro.
Aprenda como os líderes de RH podem criar uma cultura impulsionada pela IA generativa adotando a experimentação e capacitando as pessoas.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Acelere os processos de RH com o IBM watsonx Orchestrate e automatize tarefas tediosas.
Otimize os processos de RH, melhore a tomada de decisões e impulsione os resultados de negócios com soluções da IA generativa.
Repense e modernize o RH com a IA no centro para entregar melhores resultados nos negócios e desbloquear o potencial dos funcionários e do trabalho.