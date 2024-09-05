Como a IBM está moldando a governança de IA na educação com o Smarter Balanced

Para este exercício, adotamos uma estrutura de design thinking chamada Layers of Effect, um dos vários frameworks que o IBM Design for AI doou para a comunidade de código aberto Design Ethically. O framework Layers of Effect pede aos stakeholders que considerem os efeitos primários, secundários e terciários de seus produtos ou experiências.

Os efeitos primários descrevem os efeitos pretendidos e conhecidos do produto, neste caso um modelo de IA. Por exemplo, o efeito primário de uma plataforma de rede social pode ser conectar os usuários a torno de interesses semelhantes.

Os efeitos secundários são menos intencionais, mas podem rapidamente se tornar relevantes para os stakeholders. Continuando com o exemplo das redes sociais, um efeito secundário pode ser o valor da plataforma para os anunciantes.

Os efeitos terciários são efeitos não intencionais ou imprevistos que se tornam aparentes ao longo do tempo, como a tendência de uma plataforma de rede social de recompensar postagens irritantes ou falsidades com visualizações mais altas.

Nesse caso de uso, o efeito primário (desejado) do sistema de avaliação de testes aprimorado por IA é uma ferramenta mais equitativa, representativa e eficaz que melhora os resultados de aprendizado em todo o sistema educacional.

Os efeitos secundários podem incluir o aumento da eficiência e a coleta de dados relevantes para ajudar a uma melhor alocação de recursos onde eles são mais necessários.

Os efeitos terciários possivelmente são conhecidos e não intencionais. É aqui que os stakeholders devem explorar como é o potencial de dano não intencional.

As equipes identificaram cinco categorias de possíveis danos de alto nível:

Considerações de viés prejudiciais que não levam em conta ou apoiam estudantes de populações vulneráveis que podem precisar de recursos e perspectivas extras para apoiar suas necessidades diversas.

Problemas relacionados à cibersegurança e informação de identificação pessoal (PII) em sistemas escolares que não possuem procedimentos adequados para seus dispositivos e redes.

Falta de governança e de proteções que garantam que os modelos de IA continuem a se comportar como pretendido.

Falta de comunicação adequada com pais, alunos, professores e pessoal administrativo sobre o uso pretendido de sistemas de IA nas escolas. Essas comunicações devem descrever as proteções contra o uso inadequado e a agência, como por exemplo, como cancelar.

Conectividade fora do campus limitada que pode reduzir o acesso à tecnologia e o uso subsequente de IA, principalmente em áreas rurais.

Inicialmente aplicada em processos judiciais, a avaliação de impacto díspar ajuda as organizações a identificar possíveis vieses. Essas avaliações exploram como políticas e práticas aparentemente neutras podem afetar desproporcionalmente indivíduos de classes protegidas, como aqueles suscetíveis à discriminação com base em raça, religião, gênero e outras características. Tais avaliações provaram ser eficazes no desenvolvimento de políticas relacionadas a contratação, empréstimos e saúde. Em nosso caso de uso na educação, procuramos considerar grupos de estudantes que podem ter resultados desiguais em avaliações devido às suas circunstâncias.

Os grupos identificados como mais suscetíveis a possíveis danos incluíram:

Aqueles que lutam com a saúde mental

Aqueles que vêm de contextos socioeconômicos mais variados, incluindo aqueles que não são abrigados

Aqueles cujo idioma dominante não é o inglês

Aqueles com outras considerações culturais não relacionadas ao idioma

Aqueles que são neurodivergentes ou têm problemas de acessibilidade

Como coletivo, nosso próximo conjunto de exercícios é usar mais frameworks de design thinking, como hacking ético, para explorar como mitigar esses danos. Detalharemos também os requisitos mínimos para organizações que buscam usar a IA nas avaliações de estudantes.