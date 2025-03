APIs de LLMs: dicas para preencher a lacuna

Depois de aplicar as técnicas de otimização relevantes, refine continuamente seus prompts com base nas saídas do modelo. Verifique essas saídas para garantir que estejam corretas e precisas.

Observe seus padrões de uso para ver se estão de acordo com seu orçamento e se você está implementando o modelo mais econômico. Empregue soluções de monitoramento de APIs para acompanhar o desempenho das APIs de LLMs de acordo com métricas-chave, como tempo de resposta, latência e taxas de erro, para maximizar a eficácia do modelo escolhido.