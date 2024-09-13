O que é automação de tarefas?

Muitas formas de automação de tarefas já existem em nossas vidas diárias. Por exemplo, os passageiros de aviões podem imprimir cartões de embarque em quiosques de check-in em aeroportos, os compradores podem escanear suas compras em sistemas de autoatendimento e os clientes podem fazer e pagar por pedidos de comida usando quiosques de autoatendimento.

Para empresas em particular, a automação de tarefas se enquadra no guarda-chuva da automação de processos de negócios (BPA) e é a forma mais básica de BPA, automatizando tarefas individuais dentro de processos de negócios ou fluxos de trabalho. As aplicações típicas incluem agendamento de compromissos, captura de assinaturas digitais para contratos e envio de e-mails de boas-vindas para novos contratados, entre outras.

Com os avanços na inteligência artificial (IA), a incorporação da automação por IA permite automatizar tarefas mais complexas, beneficiando uma gama de funções, desde atendimento ao cliente e marketing até operações de TI e gerenciamento da cadeia de suprimentos.