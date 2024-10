O que é automação da cadeia de suprimentos?

Uma cadeia de suprimentos consiste em todo o processo de produção até a venda de mercadorias. O processo começa na aquisição da matéria-prima até a entrega e recuperação. As cadeias de suprimentos globais, incluindo os fabricantes e varejistas que os fornecedores de logística contratam para operar o sistema da cadeia de suprimentos, continuarão enfrentando desafios. Portanto, é importante ter práticas e ferramentas flexíveis e confiáveis de gestão da cadeia de suprimentos.





A automação da cadeia de suprimentos é um complemento aos trabalhadores humanos, não uma substituta. As ferramentas de IA trabalham junto com a força de trabalho humana para reduzir os gargalos da cadeia de suprimentos e as ineficiências desnecessárias, além de ajudar as empresas a cumprir a conformidade regulatória. A automação pode ocorrer de várias formas por meio de diferentes tipos de tecnologia, incluindo máquinas físicas, dispositivos da Internet das Coisas (IoT), automação robótica de processos (RPA) e processamento inteligente de documentos (IDP).

Conforme a cadeia de suprimentos global continua mudando, é importante refinar os fluxos de trabalho e aproveitar as mais recentes soluções de automação que podem minimizar ou eliminar as tarefas manuais demoradas. As ferramentas de automação podem fornecer o gerenciamento de inventário por meio de um sistema automatizado, que pode ser muito mais eficiente do que um sistema legado. Isso permite que os funcionários tenham mais tempo para realizar tarefas de nível superior nas operações da cadeia de suprimentos.