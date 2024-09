As organizações estão cada vez mais incluindo métricas ESG em seus relatórios anuais para ajudar as partes interessadas a fazer escolhas de investimento mais sustentáveis. Por meio de relatórios ESG, as empresas podem mostrar como se comparam aos benchmarks e metas do setor usando dados qualitativos e quantitativos para medir seu progresso em iniciativas ESG. Os relatórios de ESG também fornecem aos stakeholders os insights necessários para tomar decisões informadas, destacando possíveis riscos e oportunidades de ESG que podem afetar o valor da empresa no longo prazo.



Existem inúmeras maneiras de elaborar um relatório de ESG. Normalmente, eles são criados usando uma estrutura ESG estabelecida que pode oferecer instruções sobre quais tópicos de ESG se concentrar. As estruturas ESG também ajudam as organizações a entender a melhor forma de estruturar e preparar as informações para divulgação para que possam obter uma classificação ou pontuação ESG mais alta.

Uma pontuação de ESG é usada para rastrear o desempenho de ESG de uma empresa, proporcionando maior visibilidade de suas operações para investidores, stakeholders e órgãos reguladores. As organizações que fornecem relatórios de ESG mais robustos geralmente têm uma pontuação mais alta, enquanto aquelas que não monitoram ou não apresentam seu desempenho de ESG geralmente têm uma classificação de ESG mais baixa.

O Grupo de Trabalho sobre Divulgação Financeira Relacionada com o Clima (TCFD) é uma organização que fornece um conjunto de divulgações relacionadas com o clima recomendadas que as empresas e instituições financeiras podem utilizar para informar os acionistas. Da mesma forma, o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ajudou a estabelecer e manter padrões específicos do setor para orientar a divulgação de informações de sustentabilidade das organizações.

Os investidores institucionais também podem procurar organizações como Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) e outras para oferecer dados de ESG sobre determinadas empresas. Todos esses provedores desempenham um papel crucial na entrega das principais métricas de ESG que podem ajudar a determinar o grau de investimento de uma organização.