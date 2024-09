O que é responsabilidade social corporativa (CSR)?

A CSR pode ter um impacto positivo na saúde geral do planeta, pois incentiva a responsabilidade ambiental e as práticas sustentáveis. As iniciativas de CSR podem ajudar as empresas a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa ou a atingir metas de emissões zero, fundamentais para desacelerar as mudanças climáticas. Podem também ajudar a conservar os recursos naturais, reduzir a poluição e limitar a perturbação dos ecossistemas. Além disso, o foco na CSR pode apoiar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos e práticas ecológicos.