Como a observabilidade está se ajustando à IA generativa

Embora as métricas tradicionais não ofereçam uma visibilidade completa do comportamento do modelo, elas continuam sendo componentes essenciais da observabilidade da IA. O desempenho da CPU, da memória e da rede afeta diretamente a funcionalidade do sistema de IA e a experiência do usuário. Eles podem ajudar as organizações a avaliar a eficiência com que as cargas de trabalho de IA estão sendo executadas e se as restrições de infraestrutura estão afetando o desempenho do modelo e os tempos de resposta.

No entanto, a observabilidade abrangente da IA exige métricas adicionais que monitorem qualidades específicas do comportamento e dos outputs do modelo de IA, incluindo: