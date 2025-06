À medida que os ambientes de TI se tornam mais complexos, as ferramentas de monitoramento tradicionais enfrentam dificuldades para acompanhar esse avanço. A ascensão de arquiteturas nativas da nuvem, microsserviços e aplicativos conteinerizados criou sistemas altamente interconectados que precisam de uma abordagem mais abrangente para a visibilidade.

Essas tendências impulsionaram a evolução da observabilidade como disciplina, indo além do acompanhamento de métricas para oferecer uma compreensão completa do comportamento do sistema. Ao correlacionar os dados de telemetria em ambientes distribuídos, as soluções de observabilidade ajudam as equipes a identificar as causas raiz mais rapidamente, resolver problemas de forma proativa e melhorar a confiabilidade do sistema. Com a ajuda de ferramentas modernas de observabilidade, uma organização aumentou a disponibilidade do nível de serviço em 70%.

A necessidade também está impulsionando a transição para a observabilidade. As ferramentas legadas de monitoramento estão sendo substituídas por plataformas de observabilidade mais compatíveis com as exigências tecnológicas atuais. Por exemplo, o Tivoli da IBM está sendo substituído pelo Instana, uma solução de observabilidade de última geração.

Veja por que e como as organizações estão adotando a observabilidade neste momento, com base nos insights do especialista Drew Flowers, líder de vendas da IBM para a Instana nas Américas. Seja você alguém que já iniciou a migração ou que ainda está analisando as alternativas, o conteúdo a seguir esclarece o panorama atual.