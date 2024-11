Trabalhando com a Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri, uma parceira de negócios da IBM, a Türk Telekom analisou as soluções candidatas para substituir suas ferramentas existentes e escolheu o IBM® Instana Observability. O IBM Instana oferece licenciamento baseado no número de hosts monitorados, permitindo um modelo confiável e escalável para ajudar a otimizar os orçamentos.

O IBM Instana Observability foi projetado para melhorar a eficiência operacional, proporcionando insights aprimorados, com detecção e resolução automatizadas da causa raiz, combinadas com recomendações de mitigação baseadas em IA. A solução oferece automação integrada em todas as partes da plataforma, desde a instrumentação até a descoberta, mapeamento e agrupamento, incluindo visualização e análise de dados.

“Após um conceito comprovado de sucesso ao longo de seis meses, organizado pela Gantek, a Türk Telekom adquiriu inicialmente 300 licenças e, um ano depois, acrescentou mais 100,” explica o porta-voz. “A Gantek organizou o segundo conjunto de licenças para expirar ao mesmo tempo que o primeiro, permitindo que mudássemos para o modelo de assinatura de software como serviço, o que nos permitirá ajustar nossa implementação exatamente ao nosso uso. Por exemplo, nosso ambiente Kubernetes está se expandindo rapidamente, e o IBM Instana ajuda a oferecer escalabilidade com facilidade, além de proporcionar total observabilidade.”