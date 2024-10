O protocolo OpenTelemetry (OTLP) simplifica a observabilidade coletando dados de telemetria, como métricas, logs e rastreios, sem alterar o código ou os metadados.

Métricas: as métricas definem uma visão geral de alto nível do desempenho e do funcionamento do sistema. As equipes de desenvolvedores, TI e gerenciamento de negócios determinam quais métricas são mais úteis para rastrear a fim de manter um nível de desempenho do aplicativo que atenda aos objetivos de negócios. As métricas variam de acordo com os dados que uma equipe considera importantes e podem incluir tráfego de rede, latência e armazenamento na CPU. As métricas também podem ser utilizadas para rastrear padrões e tendências no desempenho do aplicativo.

Logs: Logs são registros de eventos que ocorrem dentro de um componente de software ou aplicativo. Os logs podem ser criados em torno de aspectos específicos de um componente que as equipes de DevOps desejam monitorar. Servem como dados históricos que podem apresentar informações gerais de desempenho, mostrar quando os limites definidos são ultrapassados ou exibir erros. Os logs ajudam a monitorar a integridade geral de um ecossistema de aplicativos.

Rastreamentos: os rastreamentos oferecem uma visão mais reduzida do desempenho do aplicativo do que os logs e ajudam na otimização. Eles também são mais focados do que os logs e seguem a jornada de ponta a ponta de uma única solicitação à medida que ela se move pela pilha de aplicativos. Os rastreamentos possibilitam que os desenvolvedores encontrem o momento exato em que erros ou gargalos ocorrem, quanto tempo duram e como afetam a jornada do usuário. Essas informações ajudam a gerenciar microsserviços e melhorar o desempenho geral do aplicativo.

A OTel pode pegar esses três tipos diferentes de dados de telemetria e exportá-los para vários back-ends, incluindo o Prometheus. Esse recurso evita o lock-in com fornecedor ou back-end e possibilita que os desenvolvedores escolham suas ferramentas de análise preferidas. O OpenTelemetry oferece suporte a uma variedade de integrações com outras plataformas, incluindo Prometheus, que oferecem maiores oportunidades de observabilidade. O OTel suporta Java, Python, JavaScript e Go, tornando-o uma solução cada vez mais flexível. Ele também possibilita que desenvolvedores e equipes de TI monitorem o desempenho de qualquer navegador da web ou local.

Os maiores pontos fortes do OpenTelemetry vêm de sua capacidade de coletar e exportar dados consistentemente em muitos aplicativos e de sua padronização do processo de coleta. OTel é uma ferramenta poderosa para observabilidade em sistemas distribuídos e microsserviços.