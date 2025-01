Data warehouses versus data lakes versus data lakehouses 

Os primeiros data lakes eram frequentemente construídos com base no sistema de arquivos distribuídos do Apache Hadoop (HDFS). Data lakes modernos frequentemente usam um armazenamento de objetos em nuvem, como o Amazon Simple Storage Service (S3), Microsoft Azure Blob armazenamento ou IBM Cloud Object Storage.

Os data lakes separam o armazenamento de dados dos recursos de computação, o que os torna mais econômicos e escaláveis do que os data warehouses. As organizações podem adicionar mais armazenamento sem escalar os recursos de computação junto com ele. O armazenamento é compatível com uma maior escalabilidade, pois as organizações podem aumentar o armazenamento sem expandir os recursos no local.

Para processar dados em um data lake, os usuários podem conectar ferramentas externas de processamento de dados, como o Apache Spark. Ao contrário de um data warehouse, essas ferramentas de processamento não são incorporadas ao lake.