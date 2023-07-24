O que é operations analytics de TI?

A complexidade dos sistemas de TI aumentou significativamente nos últimos anos, criando uma urgência maior para as equipes de TI se manterem no controle da integridade das operações. O aumento no número de dispositivos conectados a aplicações individuais, a ascensão da computação em nuvem e o desenvolvimento de novos produtos levaram as empresas a investir em serviços digitais para atender às necessidades dos clientes.

Por exemplo, 99% das organizações entrevistadas pela McKinsey disseram que buscaram uma transformação tecnológica em larga escala desde 2020. No entanto, os CIOs dizem que seus executivos acreditam que 59% das iniciativas digitais demoram muito para serem concluídas e 52% demoram muito para gerar valor, de acordo com uma pesquisa da Gartner de 2023.

O aumento da complexidade criou a necessidade de uma abordagem sistemática para garantir a integridade e a otimização dos serviços de TI de qualquer organização. Isso levou a um aumento na importância da operations analytics de TI (ITOA), o processo baseado em dados pelo qual as organizações coletam, armazenam e analisam dados produzidos por seus serviços de TI.

A ITOA transforma dados operacionais em insights em tempo real. Frequentemente, faz parte do AIOps, que usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para melhorar o DevOps geral de uma organização, para que ela possa fornecer um serviço melhor. O uso de recursos de automação e aprendizado de máquina agiliza os fluxos de trabalho operacionais, criando insights imediatamente e removendo possíveis erros humanos da equação.

A ITOA ajuda as operações de TI a otimizar o processo de tomada de decisão usando tecnologia para analisar grandes conjuntos de dados e identificar a estratégia de TI correta.

A crescente complexidade dos sistemas de TI criou uma necessidade de as organizações monitorarem e analisarem melhor os dados para tomar decisões mais informadas. Cada organização tem uma stack de tecnologia única, que normalmente é composta por software nativo e plataformas de nuvem. A infraestrutura de TI das organizações modernas é composta por um grande ecossistema interdependente, onde um problema com um único incidente ou erro pode comprometer todo o sistema.

A stack de tecnologia de software, infraestrutura e serviços de rede de uma organização permite que as empresas forneçam mais serviços aos seus clientes, mas a maior complexidade significa que mais coisas podem dar errado, e esses erros podem ter um impacto exponencial. As organizações se esforçam para minimizar o downtime, pois ele interrompe seus serviços e compromete sua reputação com clientes e parceiros. Os departamentos de TI precisam saber como alocar seus recursos da melhor forma para lidar com quaisquer problemas emergentes, aumentar o tempo de atividade e manter o gerenciamento de operações de TI (ITOM) da organização funcionando sem problemas.

Felizmente, os sistemas de TI produzem seus próprios dados e coletam ainda mais de forma agregada de clientes, parceiros e funcionários. As organizações podem usar todos esses dados para entender a integridade geral de seu sistema por meio da operations analytics de TI.