O que é operations analytics de TI?

A complexidade dos sistemas de TI aumentou significativamente nos últimos anos, criando uma urgência maior para as equipes de TI se manterem no controle da integridade das operações. O aumento no número de dispositivos conectados a aplicações individuais, a ascensão da computação em nuvem e o desenvolvimento de novos produtos levaram as empresas a investir em serviços digitais para atender às necessidades dos clientes.
Por exemplo, 99% das organizações entrevistadas pela McKinsey disseram que buscaram uma transformação tecnológica em larga escala desde 2020. No entanto, os CIOs dizem que seus executivos acreditam que 59% das iniciativas digitais demoram muito para serem concluídas e 52% demoram muito para gerar valor, de acordo com uma pesquisa da Gartner de 2023.
O aumento da complexidade criou a necessidade de uma abordagem sistemática para garantir a integridade e a otimização dos serviços de TI de qualquer organização. Isso levou a um aumento na importância da operations analytics de TI (ITOA), o processo baseado em dados pelo qual as organizações coletam, armazenam e analisam dados produzidos por seus serviços de TI.
A ITOA transforma dados operacionais em insights em tempo real. Frequentemente, faz parte do AIOps, que usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para melhorar o DevOps geral de uma organização, para que ela possa fornecer um serviço melhor. O uso de recursos de automação e aprendizado de máquina agiliza os fluxos de trabalho operacionais, criando insights imediatamente e removendo possíveis erros humanos da equação.
A ITOA ajuda as operações de TI a otimizar o processo de tomada de decisão usando tecnologia para analisar grandes conjuntos de dados e identificar a estratégia de TI correta.
A crescente complexidade dos sistemas de TI criou uma necessidade de as organizações monitorarem e analisarem melhor os dados para tomar decisões mais informadas. Cada organização tem uma stack de tecnologia única, que normalmente é composta por software nativo e plataformas de nuvem. A infraestrutura de TI das organizações modernas é composta por um grande ecossistema interdependente, onde um problema com um único incidente ou erro pode comprometer todo o sistema.
A stack de tecnologia de software, infraestrutura e serviços de rede de uma organização permite que as empresas forneçam mais serviços aos seus clientes, mas a maior complexidade significa que mais coisas podem dar errado, e esses erros podem ter um impacto exponencial. As organizações se esforçam para minimizar o downtime, pois ele interrompe seus serviços e compromete sua reputação com clientes e parceiros. Os departamentos de TI precisam saber como alocar seus recursos da melhor forma para lidar com quaisquer problemas emergentes, aumentar o tempo de atividade e manter o gerenciamento de operações de TI (ITOM) da organização funcionando sem problemas.
Felizmente, os sistemas de TI produzem seus próprios dados e coletam ainda mais de forma agregada de clientes, parceiros e funcionários. As organizações podem usar todos esses dados para entender a integridade geral de seu sistema por meio da operations analytics de TI.
A ITOA e a observabilidade compartilham um objetivo comum de usar os dados das operações de TI para rastrear e analisar o desempenho de um sistema para melhorar a eficiência operacional e a eficácia. Ambos auxiliam na business intelligence, permitindo que as organizações resolvam problemas de operações de TI de forma mais rápida, informem estratégias de triagem para problemas futuros e auxiliem na implementação de novas tecnologias.
A observabilidade se preocupa em entender o estado interno ou condição de um sistema complexo com base apenas no conhecimento de suas saídas externas. Ele rastreia quatro pilares importantes: métricas, eventos, logs e rastreamentos (MELT) para entender o comportamento, o desempenho e outros aspectos da infraestrutura de nuvem e dos aplicativos. O objetivo é entender o que está acontecendo dentro de um sistema por meio do estudo de dados externos. O ITOA usa princípios de mineração de dados e big data para analisar conjuntos de dados ruidosos dentro do sistema e cria um framework que usa esses insights para fazer todo o sistema funcionar de forma mais suave. Ele se preocupa com a análise de causa raiz de incidentes nas operações de TI, para que as equipes de TI possam corrigir problemas que possam ocorrer novamente. O objetivo é lidar com o problema subjacente e, ao mesmo tempo, determinar se outros softwares ou sistemas também estão em risco de falha.
A operations analytics de TI (ITOA) contém várias ferramentas, processos e tecnologias, que trabalham juntas para produzir valor dentro da organização. Aqui estão algumas das tecnologias e casos de uso mais comuns:
A operations analytics de TI (ITOA) ajuda as Organizações a analisar grandes quantidades de dados operacionais estruturados e não estruturados em diversos sistemas por meio de três etapas principais:
As organizações podem julgar programas bem-sucedidos de operations analytics de TI (ITOA) por vários indicadores-chave de desempenho (KPI):
Existem vários benefícios para qualquer organização que tenha uma prática sólida de operations analytics de TI (ITOA):
As ferramentas de automação de TI da IBM — incluindo IBM AIOps Insights, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Turbonomic e IBM Instana — ajudam a manter todos os seus sistemas em funcionamento, fornecendo a você os recursos de observabilidade e gerenciamento de recursos para prever, detectar e remediar incidentes de forma mais rápida e barata. Elas também podem ajudar a automatizar para inovação e gerenciamento dentro e entre as equipes de TI.
