O sistema DNS conecta nomes de domínio legíveis para humanos com endereços IP legíveis por computadores, permitindo que os usuários acessem o site que desejam.

Quando o usuário digita um nome de domínio no navegador, o computador se comunica com um resolvedor DNS, que navega pelo sistema DNS até alcançar um servidor de nomes autoritativo (geralmente o servidor primário, mas às vezes o secundário, se o primário estiver inativo ou sobrecarregado) com o endereço IP do site solicitado. Esse endereço IP correspondente é enviado de volta ao usuário, que é conectado ao site.

O administrador configura as zonas e os registros DNS de um domínio no servidor DNS primário. Os servidores secundários são configurados para adicionar resiliência ao sistema. Esses servidores armazenam cópias completas dos registros configurados na zona do servidor primário e são usados para resolver consultas quando o servidor primário está indisponível.

As empresas podem configurar dezenas de servidores, e a zona (junto com os registros) do servidor de nomes primário é copiada para todos os servidores secundários.

Os servidores DNS primários também armazenam os registros de início de autoridade (SOA) de um domínio, que funcionam como um sistema de controle de versão, notificando os servidores secundários sobre atualizações no arquivo da zona primária e rastreando o processo de replicação com servidores de backup.

A distinção entre servidores DNS primários e secundários não é visível para os usuários na Internet. Esses servidores têm as mesmas informações e a distinção só tem significado para o administrador. O primário é onde as alterações são feitas e os servidores secundários são os que recebem cópias do primário.

Esse sistema desempenha um papel fundamental no roteamento de tráfego de DNS e na resiliência da rede.