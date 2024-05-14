O principal objetivo do balanceamento de carga de servidores globais é melhorar o desempenho, a confiabilidade e a disponibilidade das aplicações. O GSLB garante que as solicitações dos usuários sejam roteadas para o melhor data center possível com base em fatores como carga do servidor, proximidade com o usuário e condições da rede.

O balanceamento de carga global difere do balanceamento de carga padrão, que equilibra o tráfego local e é um requisito padrão para todas as empresas. O balanceamento de carga padrão evita que recursos específicos de back-end sejam sobrecarregados e otimiza o desempenho entre servidores e serviços locais em uma única nuvem ou data center local.

O GSLB fornece balanceamento de carga para balanceadores de carga, normalmente aqueles que operam em grandes empresas distribuídas com enormes pegadas de carbono globais que gerenciam a taxa de transferência de dados de alto volume. Ele evita que balanceadores de carga locais e regionais que operam em ambientes multinuvem (aqueles que orquestram cargas de trabalho entre nuvens e infraestruturas locais) sejam sobrecarregados, otimizando o desempenho em servidores e serviços globais.