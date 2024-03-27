O que são dados de RUM? Ao contrário do que você pode Think, os dados de RUM não são um indicador de desempenho para o Capitão Morgan, o turismo cubano ou uma franquia de filmes da Disney.
Os dados de monitoramento de usuário real (RUM) são informações sobre como as pessoas interagem com aplicação e serviços online. Pense nisso como uma pesquisa em tempo real sobre a experiência dos seus usuários online. Os dados de RUM são um componente crítico da otimização do desempenho de aplicações e serviços online.
Analisando informações sobre para onde os usuários estão indo e a experiência que eles têm, as empresas podem lidar proativamente com configurações incorretas, conexões lentas e outros indicadores de qualidade do serviço.
Por que "real"? Isso implica que também existem métricas de usuários "falsas"?
Na verdade, sim! Os dados sintéticos são onde algoritmos e simulações tentam criar a experiência de um usuário "médio" com base em amostras de dados representativas. Muitas empresas de análise de dados usam dados sintéticos para analisar o desempenho de aplicações e serviços online. O principal motivo é o custo: é necessário uma quantidade razoável de recursos na forma de computação e configurações para capturar dados de RUM em tempo real.
Dados sintéticos são uma representação estatística da realidade. Isso pode funcionar bem para treinar IA, mas é muito menos confiável na detecção de anomalias de desempenho em redes e aplicações. Por definição, o desempenho anômalo da rede é imprevisível. Realmente não há substituto para as experiências de usuários reais quando se trata de otimizar aplicações e serviços do mundo real.
O NS1 Connect usa dados de RUM para informar as decisões de roteamento de DNS por meio de seus recursos de direcionamento de tráfego de DNS. Os dados de RUM atuam como um monitor, coletando informações de aplicações e serviços online. Ao comparar dados de RUM de várias fontes, o Pulsar pode calcular a melhor opção para resolver uma consulta DNS.
Alguns provedores de serviços de rede usam dados de RUM para informar decisões individuais de direcionamento de tráfego. O NS1 adiciona uma camada única de funcionalidade empilhando essas decisões, formando uma cadeia personalizável. Com o IBM® NS1 Connect Traffic Steering, você não precisa escolher entre otimizar para coisas como o ISP do usuário e sua localização geográfica. Você pode usar os dados de RUM para levar em consideração o status de ambos os fatores, priorizando-os com base em uma lógica que você cria.
Isso agrega valor comercial de várias maneiras:
Os dados de RUM fornecem as informações em tempo real necessárias para tomar essas decisões na velocidade da rede, otimizando aplicações e serviços de forma altamente granular e personalizável.
Para aqueles que gostam de ficar de olho nos detalhes, aqui está uma visão geral técnica de como o IBM NS1 Connect reúne e analisa dados de RUM para informar as decisões de direcionamento de tráfego.
Tudo começa com a configuração de uma propriedade da web, seja uma aplicação, serviço ou outro mecanismo de entrega de conteúdo. O NS1 Connect adiciona tags JavaScript a essa propriedade da web que coleta informações sobre o tráfego de entrada do usuário. Quando um usuário final visita a propriedade da web, essa tag JavaScript realiza uma série de testes que coletam dados sobre desempenho e disponibilidade.
Esses resultados de teste são, então, enviados ao NS1 Connect para análise. Usando uma hierarquia sofisticada de equações e técnicas de processamento, o NS1 Connect se concentra em elementos de dados relevantes para extrair conclusões sobre desempenho e disponibilidade. Esses resultados são, então, enviados de volta ao NS1 Connect e usados para decisões de direcionamento de tráfego. Novas instruções de direcionamento de tráfego são recebidas aproximadamente a cada cinco minutos para obter resultados atualizados que refletem as condições da internet em constante mudança (às vezes chamadas de "clima na internet").
Descubra o que você pode fazer com os dados de RUM hoje mesmo.
Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
Conecte sua estratégia e análises de dados aos objetivos de negócios com essas quatro etapas principais.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights, que proporciona vantagem comercial.
Apresentamos o Cognos Analytics 12.0, insights impulsionados por IA para maior eficiácia na tomada de decisão.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.