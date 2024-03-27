O que são dados de RUM? Ao contrário do que você pode Think, os dados de RUM não são um indicador de desempenho para o Capitão Morgan, o turismo cubano ou uma franquia de filmes da Disney.

Os dados de monitoramento de usuário real (RUM) são informações sobre como as pessoas interagem com aplicação e serviços online. Pense nisso como uma pesquisa em tempo real sobre a experiência dos seus usuários online. Os dados de RUM são um componente crítico da otimização do desempenho de aplicações e serviços online.

Analisando informações sobre para onde os usuários estão indo e a experiência que eles têm, as empresas podem lidar proativamente com configurações incorretas, conexões lentas e outros indicadores de qualidade do serviço.