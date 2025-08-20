O que é gerenciamento de rede?

O gerenciamento de rede é onde os administradores de rede gerenciam uma rede usando habilidades, processos e ferramentas para garantir que os recursos de rede (como hardware, armazenamento, memória, largura de banda, dados e poder de processamento) disponíveis na rede estejam prontamente acessíveis aos usuários e serviços da forma mais eficiente e segura possível.
O gerenciamento de rede ajuda a prover, monitorar, proteger, operar e manter os canais de transferência de dados de uma organização. Por exemplo, a equipe de TI de uma organização pode priorizar o acesso das aplicações de missão crítica ao poder de processamento e à memória na rede, em detrimento das aplicações que não sejam tão essenciais.
Uma organização pode terceirizar alguns ou todos os aspectos do gerenciamento de rede para um provedor de serviços gerenciados (MSP) para liberar a equipe interna de TI ou quando os conhecimentos e recursos de rede internos forem limitados. Um MSP pode gerenciar serviços básicos de acesso e transporte na rede, como linhas de rede local (LAN) e rede de área ampla (WAN), bem como gerenciar conexões mais complexas, como as encontradas em uma rede WAN definida por software (SD-WAN).
O termo "gerenciamento de rede" também é usado em referência ao sistema de TI que os administradores e centros de operações de rede (NOCs) utilizam para realizar provisão, gerenciamento de configuração, gerenciamento de falhas, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança e outras tarefas de gerenciamento de rede.
Embora o gerenciamento de rede se refira às tarefas que os administradores realizam para manter e proteger uma rede, o sistema de gerenciamento de rede, também conhecido como software de gerenciamento de rede, é uma ferramenta que os administradores usam para realizar essas tarefas. Mais especificamente, um sistema de gerenciamento de rede coleta dados em tempo real dos dispositivos de rede e disponibiliza aos administradores um ponto central de controle onde eles podem controlar as políticas de segurança da rede, alocar recursos de rede etc. Por exemplo, um administrador de rede pode definir uma política de failover para que aplicações de missão crítica mudem automaticamente de um local de backup para a memória caso uma interrupção na rede ameace o acesso ao serviço principal.
Os sistemas de gerenciamento de rede permitem:
No gerenciamento de rede, algumas das tarefas são:
Um protocolo de gerenciamento de rede define os processos, os procedimentos e as políticas para gerenciar, monitorar e manter a rede. É assim que os administradores de rede recebem e consultam informações de um dispositivo de rede em relação à disponibilidade, latência da rede, perda de pacotes/dados e erros por meio de um sistema de gerenciamento de rede.
O sistema de gerenciamento de rede também pode coletar informações de dispositivos automaticamente por meio de um protocolo de gerenciamento de rede para tarefas automatizadas, como atualização de software ou monitoramento do desempenho. Veja alguns exemplos de protocolos de gerenciamento de rede:
Alguns dos benefícios do gerenciamento de rede são:
