O que é gerenciamento de rede?

O termo "gerenciamento de rede" também é usado em referência ao sistema de TI que os administradores e centros de operações de rede (NOCs) utilizam para realizar provisão, gerenciamento de configuração, gerenciamento de falhas, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança e outras tarefas de gerenciamento de rede.

Embora o gerenciamento de rede se refira às tarefas que os administradores realizam para manter e proteger uma rede, o sistema de gerenciamento de rede, também conhecido como software de gerenciamento de rede, é uma ferramenta que os administradores usam para realizar essas tarefas. Mais especificamente, um sistema de gerenciamento de rede coleta dados em tempo real dos dispositivos de rede e disponibiliza aos administradores um ponto central de controle onde eles podem controlar as políticas de segurança da rede, alocar recursos de rede etc. Por exemplo, um administrador de rede pode definir uma política de failover para que aplicações de missão crítica mudem automaticamente de um local de backup para a memória caso uma interrupção na rede ameace o acesso ao serviço principal.

Os sistemas de gerenciamento de rede permitem: