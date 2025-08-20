O que é gerenciamento de rede?

O gerenciamento de rede é onde os administradores de rede gerenciam uma rede usando habilidades, processos e ferramentas para garantir que os recursos de rede (como hardware, armazenamento, memória, largura de banda, dados e poder de processamento) disponíveis na rede estejam prontamente acessíveis aos usuários e serviços da forma mais eficiente e segura possível.

O gerenciamento de rede ajuda a prover, monitorar, proteger, operar e manter os canais de transferência de dados de uma organização. Por exemplo, a equipe de TI de uma organização pode priorizar o acesso das aplicações de missão crítica ao poder de processamento e à memória na rede, em detrimento das aplicações que não sejam tão essenciais.

Uma organização pode terceirizar alguns ou todos os aspectos do gerenciamento de rede para um provedor de serviços gerenciados (MSP) para liberar a equipe interna de TI ou quando os conhecimentos e recursos de rede internos forem limitados. Um MSP pode gerenciar serviços básicos de acesso e transporte na rede, como linhas de rede local (LAN) e rede de área ampla (WAN), bem como gerenciar conexões mais complexas, como as encontradas em uma rede WAN definida por software (SD-WAN).
O que é um sistema de gerenciamento de rede?

O termo "gerenciamento de rede" também é usado em referência ao sistema de TI que os administradores e centros de operações de rede (NOCs) utilizam para realizar provisão, gerenciamento de configuração, gerenciamento de falhas, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança e outras tarefas de gerenciamento de rede.

Embora o gerenciamento de rede se refira às tarefas que os administradores realizam para manter e proteger uma rede, o sistema de gerenciamento de rede, também conhecido como software de gerenciamento de rede, é uma ferramenta que os administradores usam para realizar essas tarefas. Mais especificamente, um sistema de gerenciamento de rede coleta dados em tempo real dos dispositivos de rede e disponibiliza aos administradores um ponto central de controle onde eles podem controlar as políticas de segurança da rede, alocar recursos de rede etc. Por exemplo, um administrador de rede pode definir uma política de failover para que aplicações de missão crítica mudem automaticamente de um local de backup para a memória caso uma interrupção na rede ameace o acesso ao serviço principal.

Os sistemas de gerenciamento de rede permitem:

  • Identificação proativa de problemas na rede, muitas vezes usando recursos de IA/ML para detectar padrões no comportamento da rede, bem como para detectar e responder rapidamente à ocorrência de problemas na rede.
  • Monitoramento da alocação de recursos e segurança da rede.
  • Solução de problemas acelerada com um único ponto de controle sobre o tráfego de rede e para gerenciamento do desempenho.
  • Automação de rede que elimina a necessidade de intervenção humana em trabalhos repetitivos, como tarefas de gerenciamento de configuração de rede e upgrades.
Quais seriam exemplos de tarefas de gerenciamento de rede?

No gerenciamento de rede, algumas das tarefas são:

  • Enviar de atualizações de software para dispositivos em toda a rede: dependendo dos recursos de TI da organização e do sistema de gerenciamento de rede, as atualizações podem ser enviadas para dispositivos que são parte integrante da operação de uma rede corporativa, como roteadores, bem como dispositivos dos usuários finais, como impressoras e celulares.
  • Fazer manutenção de rede: a manutenção da rede envolve a execução de tarefas necessárias para corrigir problemas à medida que eles ocorrem e atualizar o software e o hardware vitais para a operação contínua da rede.
  • Monitoramento do desempenho da rede: o monitoramento do desempenho da rede é feito para garantir o desempenho ideal e o desempenho contínuo dos recursos da rede.
  • Identificação de ameaças de segurança e resolução de vulnerabilidades de rede: os administradores de rede monitoram a rede em busca de sinais de possíveis ameaças ou violações e usam ferramentas de IA que os alertam para ataques ou possíveis riscos de segurança, que podem então ser mitigados ou evitados. Entre os tipos de ameaças à segurança da rede estão: ransomware e ataques do tipo distributed denial of service (DDoS). Alguns exemplos de vulnerabilidades de rede são: hardware não instalado corretamente, senhas inseguras e falhas de design exploráveis em um sistema operacional.
  • Aprimoramento da segurança da rede: a melhoria da segurança da rede inclui tarefas como a criação de firewalls que bloqueiam atividades suspeitas na rede e a aplicação da autenticação multifatorial (MFA).
  • Gerenciamento de endereços IP: os administradores de rede mantêm um inventário de endereços IP indisponíveis e disponíveis necessários para dispositivos que residem na rede. Atribuem e cancelam a atribuição de endereços IP à medida que os dispositivos são providos ou desprovidos na rede. Às vezes, os endereços IP são atribuídos dinamicamente por meio de um servidor de protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP), que normalmente se encontra em grandes redes corporativas.
  • Provisão de rede: os administradores de rede provisionam uma infraestrutura de rede com recursos de sistemas de TI, como canais de transporte e largura de banda (cabo, banda larga, 5G, LTE, satélite etc.) para permitir o acesso entre usuários, dispositivos de usuários finais, dispositivos de IoT, aplicações e dados em níveis de desempenho desejados.
  • Configuração de controles de acesso à rede: serve para regular como os dispositivos na borda e as aplicações em ambientes de nuvem acessam os dados por meio da rede. Por exemplo, um controle de acesso pode estar em vigor para impedir que dados confidenciais sejam transferidos pela rede para um ambiente de nuvem pública.
O que é um protocolo de gerenciamento de rede?

Um protocolo de gerenciamento de rede define os processos, os procedimentos e as políticas para gerenciar, monitorar e manter a rede. É assim que os administradores de rede recebem e consultam informações de um dispositivo de rede em relação à disponibilidade, latência da rede, perda de pacotes/dados e erros por meio de um sistema de gerenciamento de rede.

O sistema de gerenciamento de rede também pode coletar informações de dispositivos automaticamente por meio de um protocolo de gerenciamento de rede para tarefas automatizadas, como atualização de software ou monitoramento do desempenho. Veja alguns exemplos de protocolos de gerenciamento de rede:

  • Protocolo simples de gerenciamento de rede (SNMP): Protocolo de padrão aberto que consulta cada elemento da rede e envia respostas ao sistema para análise.
  • Protocolo de mensagens de controle da internet (ICMP): camada de rede TCP/IP que fornece serviços de resolução de problemas, controle e mensagens de erro.
  • Telemetria de streaming: um protocolo que transmite os principais indicadores de desempenho dos dispositivos de rede para o sistema em tempo real.
Quais são os benefícios do gerenciamento de rede?

Alguns dos benefícios do gerenciamento de rede são:

  • Visibilidade da rede: as equipes de engenharia e operações de rede usam sistemas de gerenciamento de rede para monitoramento centralizado e visibilidade do desempenho de suas redes e ambientes de nuvem híbrida.
  • Detecção e prevenção de tempo de inatividade não planejado: os administradores de rede podem usar ferramentas de monitoramento de IA para detectar possíveis interrupções e evitar que ocorram ou para definir políticas de failover que redirecionem o tráfego e os recursos.
  • Otimização do desempenho: com a maior visibilidade e acesso aos dados de desempenho da rede proporcionados pelos sistemas de gerenciamento de rede, as equipes de engenharia e operações de rede podem tomar decisões fundamentadas que geram maior eficiência, economia, disponibilidade e segurança da rede. Além disso, uma rede com desempenho otimizado provavelmente contribuirá também para uma melhor experiência do usuário, graças à diminuição da latência e do tempo de resposta e à melhoria da disponibilidade.

 
