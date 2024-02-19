O que é 5G?

Embora o 5G utilize as mesmas frequências de rádio que as redes 4G e 3G, há algumas diferenças importantes que o tornam superior, especialmente para as empresas que pretendem usar a tecnologia como parte de um projeto de transformação digital.

Velocidade e latência

As velocidades 5G são 10 vezes mais rápidas do que as oferecidas pelas redes 4G e 3G, o que significa que atividades como baixar um arquivo grande ou fazer backup de dados na nuvem levarão menos de um segundo, em vez de minutos ou até horas. As taxas de transferência de dados do 5G atingem 20 gigabits por segundo (Gbps) e contam com velocidades médias de download de 432 megabytes por segundo (Mbps). As taxas de dados do 5G, com implicações em tudo, desde jogos móveis até cirurgias remotas, são um dos principais motivos pelos quais se espera que seja tão transformador.

A razão pela qual a tecnologia 5G pode oferecer velocidades tão rápidas é que ela tem uma latência muito menor — o tempo que os dados levam para viajar de um ponto a outro — do que as redes anteriores. Enquanto as redes 4G forneceram uma latência de cerca de 200 milissegundos, as redes 5G podem fornecer rotineiramente uma latência de até um milissegundo.

Pegada de carbono física

Outro diferencial importante do 5G é que ele usa transmissores menores do que as redes anteriores, permitindo que eles sejam colocados discretamente em edifícios, árvores e outros objetos comuns. As células (ou "pequenas células") nas redes 5G são essencialmente estações base que desempenham papéis fundamentais na conexão da rede geral. Na tecnologia 4G, o equivalente a uma célula pequena, conhecida como macrocélula, era maior e exigia mais energia.

Taxas de erros

O Esquema de Modulação e Codificação Adaptativa (MCS) do 5G, um esquema usado para enviar dados de dispositivos Wi-Fi, é uma melhoria em relação ao MCS usado em redes 4G e 3G, tornando sua Taxa de Erro de Bloco (BER) extremamente baixa. Na tecnologia 5G, quando uma taxa de erro aumenta para um determinado nível, o transmissor reduz automaticamente a velocidade até que a taxa de erro caia. Essa técnica sacrifica a velocidade pela precisão em tempo real e ajuda a garantir uma taxa de erro próxima de zero nas redes 5G.

Largura de banda

As redes 5G operam em uma gama mais ampla de larguras de banda do que as redes 4G e 3G, incluindo banda baixa, banda média e banda alta. Isso é possível com a expansão de seus recursos de espectro de rádio da especificação abaixo de 3 GHz usada em redes anteriores para 100 GHz ou mais. Esse ajuste permite que o 5G funcione em uma gama mais ampla de larguras de banda, expandindo sua capacidade e taxa de transferência. Essencialmente, esses avanços tecnológicos permitem que mais dispositivos sejam conectados ao mesmo tempo em uma única rede ou celular e permitem que os dispositivos enviem e recebam dados ao mesmo tempo.