O que é arquitetura monolítica?

Uma maneira de pensar na arquitetura monolítica é visualizar o outro significado do termo. Ao considerar o projeto de edifícios reais, nos referimos à arquitetura monolítica para descrever estruturas que são talhadas em formações rochosas maciças. Um significado associado da palavra central "monólito" está relacionado ao fato de que sua substância é inteira de uma só peça, tornando sua composição completamente uniforme. Vários edifícios coligados podem ser criados a partir de uma formação — todos eles compartilhando a mesma base de rocha.

Essa analogia se traduz bem em nossa discussão sobre engenharia de software. Dentro desse contexto, uma arquitetura monolítica cumpre as funções de negócios (ou seja, cria diferentes edifícios) que variam, mas compartilham uma única base de código (ou base de rocha).

Durante décadas, a arquitetura monolítica dominou completamente o desenvolvimento de software como seu modelo de software tradicional. Agora, no entanto, qualquer discussão relevante sobre a arquitetura monolítica deve contemplar sua grande alternativa, os microsserviços, que estão sendo usados em número cada vez maior.