O que é arquitetura monolítica?

Arquitetura monolítica é um modelo tradicional de desenvolvimento de software no qual uma única base de código executa várias funções de negócios. Em um sistema operacional monolítico, o kernel direciona toda a funcionalidade. A arquitetura monolítica é frequentemente comparada com microsserviços, que prestam serviços semelhantes, mas empregam uma arquitetura diferente.
Uma maneira de pensar na arquitetura monolítica é visualizar o outro significado do termo. Ao considerar o projeto de edifícios reais, nos referimos à arquitetura monolítica para descrever estruturas que são talhadas em formações rochosas maciças. Um significado associado da palavra central "monólito" está relacionado ao fato de que sua substância é inteira de uma só peça, tornando sua composição completamente uniforme. Vários edifícios coligados podem ser criados a partir de uma formação — todos eles compartilhando a mesma base de rocha.
Essa analogia se traduz bem em nossa discussão sobre engenharia de software. Dentro desse contexto, uma arquitetura monolítica cumpre as funções de negócios (ou seja, cria diferentes edifícios) que variam, mas compartilham uma única base de código (ou base de rocha).
Durante décadas, a arquitetura monolítica dominou completamente o desenvolvimento de software como seu modelo de software tradicional. Agora, no entanto, qualquer discussão relevante sobre a arquitetura monolítica deve contemplar sua grande alternativa, os microsserviços, que estão sendo usados em número cada vez maior.
No software monolítico, todo o código necessário para uma aplicação é mantido em um local central. Isso proporciona um benefício adicional de simplificação para os desenvolvedores, pois o sistema está preparado para aceitar apenas comunicações em um formato. O sistema não tem o ônus de traduzir as comunicações de diferentes serviços. Isso facilita a execução de processos de desenvolvimento como DevOps.
As aplicações monolíticas geralmente contêm os seguintes componentes:
Examinando a arquitetura monolítica com mais detalhes, podemos ver que ela oferece várias vantagens significativas:
Com o uso da arquitetura monolítica, vemos que o que parece ser um ponto forte (sua rigidez) também pode ser visto como uma fraqueza:
A arquitetura de microsserviços é um estilo arquitetônico nativo da nuvem em que uma aplicação é composta por inúmeros componentes ou serviços menores vagamente acoplados. As aplicações de microsserviços têm seu próprio stack de tecnologia (uma coleção de tecnologias que unem forças para realizar um determinado trabalho).
Uma das principais vantagens comerciais oferecidas pelos microsserviços é a maneira como o sistema pode ser facilmente atualizado para refletir novas partes da aplicação sem afetar a aplicação toda. Isso pode se traduzir em grandes economias de tempo e mão de obra.
Uma alternativa próxima à arquitetura de microsserviços é a arquitetura baseada em eventos (EDA), que às vezes é usada em conjunto com microsserviços. Na EDA, as mudanças de estado são representadas como eventos e são programadas dentro do sistema. A EDA oferece acoplamento vago e processamento em tempo real, tornando-a uma opção atraente.
Os microsserviços estão preparados para o crescimento constante e aceitam mudanças tecnológicas. Veja aqui os principais benefícios que eles proporcionam:
Embora os microsserviços ofereçam inúmeras vantagens, sua complexidade geral está por trás de alguns dos problemas que seu uso cria:
A chegada dos microsserviços transformou o desenvolvimento de software em uma corrida de dois cavalos entre a arquitetura de microsserviços iniciante e a abordagem tradicional monolítica da arquitetura de software.
Uma rápida olhada nessa corrida pode sugerir que os microsserviços são a arquitetura superior, uma vez que foram o desenvolvimento posterior. No entanto, essa suposição se mostraria imprudente. Ainda há inúmeras situações de computação que têm benefício da simplicidade do modelo de arquitetura monolítica.
Além disso, ambas as arquiteturas de software têm suas vantagens e desvantagens, e as organizações fariam bem em analisar ambos os tipos e considerar suas necessidades projetadas de desenvolvimento de aplicações antes de adotar um sistema ou outro.
Em termos de áreas diretas de comparação, a arquitetura monolítica e os microsserviços diferem em vários aspectos importantes:
Saber quando usar um estilo arquitetônico é essencial, assim como entender o sistema mais adequado com base nos usos necessários. Estes são os melhores usos de um sistema monolítico:
Os microsserviços se prestam a muitos projetos, incluindo as aplicações mais complexas:
