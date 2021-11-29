PostgreSQL versus MySQL: qual é a diferença?

PostgreSQL e MySQL são bancos de dados relacionais que organizam dados em tabelas. Essas tabelas podem ser vinculadas (ou relacionadas) com base nos dados comuns a cada uma delas. Os bancos de dados relacionais permitem que sua empresa entenda melhor as relações entre os dados disponíveis e ajudam a obter novos insights para tomar melhores decisões ou identificar novas oportunidades.
Tanto o PostgreSQL quanto o MySQL dependem de SQL (Structured Query Language), a linguagem padrão para interação com sistemas de gerenciamento. O SQL permite a união de tabelas com algumas linhas de código-fonte com uma estrutura simples, que a maioria dos funcionários não técnicos consegue aprender rapidamente.
Com SQL, os analistas não precisam saber onde a tabela de pedidos reside no disco, como realizar a pesquisa para encontrar um pedido específico ou como conectar as tabelas de pedidos e clientes. O banco de dados compila a consulta e descobre os pontos de dados corretos.
Tanto o MySQL quanto o PostgreSQL são compatíveis com JavaScript Object Notation (JSON) para armazenar e transportar dados, embora o PostgreSQL também ofereça suporte a JSONB, a versão binária do JSON que elimina a duplicação de chaves e espaços em branco estranhos.
Ambos os bancos de dados têm suporte robusto da comunidade, além dos mecanismos de suporte tradicionais.
O PostgreSQL, também conhecido como Postgres, é um banco de dados relacional de código aberto com forte reputação por sua confiabilidade, flexibilidade e suporte a padrões técnicos abertos. O PostgreSQL é compatível com tipos de dados não relacionais e relacionais. Foi considerado um dos bancos de dados relacionais mais compatíveis, estáveis e maduros disponíveis atualmente e pode lidar facilmente com consultas complexas.
As funcionalidades do PostgreSQL incluem as seguintes:
O PostgreSQL é uma solução de "tamanho único" para muitas empresas que procuram maneiras econômicas e eficientes de melhorar seus sistemas de gerenciamento de banco de dados (DBMS). É expansível e versátil o suficiente para suportar rapidamente uma variedade de casos de uso especializados com um ecossistema de extensão poderoso, abrangendo esforços como tipos de dados de séries temporais e geospatial analytics. Desenvolvido como uma solução de banco de dados de código aberto, o PostgreSQL está totalmente livre de restrições de licença, potencial de lock-in com fornecedor ou risco de implementação excessiva. O PostgreSQL é gerenciado com um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de objetos (ORDBMS).
O PostgreSQL oferece a solução ideal para administradores de bancos de dados corporativos responsáveis pelo gerenciamento de protocolos de processamento de transações online (OLTP) para atividades comerciais, incluindo comércio eletrônico, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs) e livros-razão financeiros. Também é ideal para gerenciar a análise dos dados recebidos, criados e gerados.
Estes são alguns dos principais benefícios do PostgreSQL:
O MySQL (um sistema de banco de dados relacional de código aberto rápido, confiável, escalável e fácil de usar) foi projetado para lidar com aplicações de produção de missão crítica e de carga pesada. É um banco de dados comum e fácil de iniciar com baixa utilização de memória, disco e CPU, gerenciado por um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDMS). O MySQL Community Edition é uma versão gratuita para download disponibilizada por uma comunidade online ativa.
As funcionalidades do MySQL incluem todos os comandos padrão SQL, juntamente com transações e conformidade com ACID (que significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).
Os dois bancos de dados relacionais mais comuns são MySQL e Oracle. MySQL não é sinônimo de SQL Server, um produto licenciado da Microsoft que não é compatível com Mac OS X.
O MariaDB, frequentemente confundido com o MySQL, é uma ramificação de código aberto do MySQL que é mais rápida e oferece mais armazenamento (12), mas com funcionalidades limitadas. O mecanismo de armazenamento usado pelo MySQL e pelo MariaDB é o InnoDB. O InnoDB fornece funcionalidades padrão compatíveis com ACID. Ao contrário do MySQL, o MariaDB não é compatível com mascaramento de dados ou colunas dinâmicas.
O MySQL é comumente usado como um banco de dados da web para armazenar uma variedade de tipos de informações, desde um único ponto de dados informativo até uma lista completa de ofertas de produtos ou serviços para uma organização. É o componente fundamental do LAMP (Linux, servidor HTTP server, MySQL e linguagem de programação PHP), um modelo de stack de software que facilita a criação de APIs, aplicações da web e sites.
O MySQL Workbench é uma plataforma SQL visual única e integrada utilizada para a criação, desenvolvimento, design e gerenciamento de bancos de dados MySQL.
O MySQL oferece muitos benefícios ao mercado, incluindo os seguintes:
Há muitas diferenças entre o PostgreSQL e MySQL. Algumas das diferenças em recursos, funcionalidades e benefícios são as seguintes:
Em resumo, existem usos distintos para PostgreSQL e MySQL, e a escolha entre eles depende dos objetivos e recursos da empresa. Em geral, o PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados mais robusto e avançado, adequado para uma organização que precisa realizar consultas complexas em um ambiente grande rapidamente. No entanto, MySQL é uma solução ideal para uma empresa mais limitada por orçamento e espaço.
Para muitos desenvolvedores, a necessidade de gerenciar alta disponibilidade, monitoramento e escalabilidade de bancos de dados corporativos pode impactar profundamente a largura de banda pessoal. Isso tira o tempo que eles poderiam gastar criando novas APIs, aplicações e serviços.
O IBM Cloud Databases for PostgreSQL é uma oferta de banco de dados totalmente gerenciada que elimina o trabalho pesado da gestão de bancos de dados, permitindo que os desenvolvedores voltem a criar produtos novos e inovadores.
O escopo da IBM está em bancos de dados de código aberto, e ela se envolve ativamente com a grande comunidade de desenvolvedores que os suporta. Ao colaborar regularmente com desenvolvedores de código aberto e trabalhar em conjunto para criar soluções escaláveis e sustentáveis para sua empresa, você pode expandir seus negócios com confiança, sabendo que estará sempre com o apoio dos melhores desenvolvedores de banco de dados, todos trabalhando pelo mesmo objetivo.
