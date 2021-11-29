PostgreSQL versus MySQL: qual é a diferença?

Tanto o PostgreSQL quanto o MySQL dependem de SQL (Structured Query Language), a linguagem padrão para interação com sistemas de gerenciamento. O SQL permite a união de tabelas com algumas linhas de código-fonte com uma estrutura simples, que a maioria dos funcionários não técnicos consegue aprender rapidamente.

Com SQL, os analistas não precisam saber onde a tabela de pedidos reside no disco, como realizar a pesquisa para encontrar um pedido específico ou como conectar as tabelas de pedidos e clientes. O banco de dados compila a consulta e descobre os pontos de dados corretos.

Tanto o MySQL quanto o PostgreSQL são compatíveis com JavaScript Object Notation (JSON) para armazenar e transportar dados, embora o PostgreSQL também ofereça suporte a JSONB, a versão binária do JSON que elimina a duplicação de chaves e espaços em branco estranhos.

Ambos os bancos de dados têm suporte robusto da comunidade, além dos mecanismos de suporte tradicionais.