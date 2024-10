O que é armazenamento hiperconvergente?

As matrizes e componentes de armazenamento tradicionais usados em data centers exigem um gerenciamento de armazenamento separado, o que geralmente resulta em particionamento excessivo e alocação ineficiente de recursos. Como alternativa, o armazenamento hiperconvergente integra todo o armazenamento diretamente ao stack da HCI, juntamente com funções de computação e rede. Por meio da virtualização, a HCI desvincula os recursos de armazenamento de partes individuais de hardware, tornando o armazenamento hiperconvergente muito mais flexível e escalável do que as soluções de armazenamento tradicionais.