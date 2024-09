Hoje, toda a indústria de fabricação de microchips depende do processo de fotorresiste.

“Nós da JSR temos orgulho de ser um dos principais fabricantes de soluções fotorresistes do mundo", disse Hiroaki Tokuhisa, diretor de tecnologia da JSR. “Fornecemos os produtos químicos que impulsionam a Lei de Moore no século XXI e trabalhamos de perto com parceiros como a IBM para melhorar constantemente nossa biblioteca de produtos químicos fotorresistes.""

Como os microchips que eles ajudam a fabricar, esses fotorresistes se tornaram muito mais complicados desde os primeiros experimentos na década de 1980. À medida que a química evoluiu para suportar padrões mais finos e delicados, novos elementos foram adicionados aos fotorresistes para transformá-los em instrumentos mais precisos. Por exemplo, pesquisadores introduziram componentes químicos conhecidos como geradores fotoácidos (PAGs) na solução.

Os PAGs agem um pouco como rebocadores químicos, disse Garcia, colocando os polímeros maiores no lugar. Quando determinadas condições são atendidas, um PAG expele um próton que interage com os polímeros no fotorresiste, tornando as moléculas solúveis para que possam ser lavadas. Quando os fabricantes desenvolvem novos microchips, eles trabalham com a JSR para determinar a solução fotorresiste precisa necessária para obter os resultados desejados.

Esse processo pode ser demorado e caro.

“É difícil prever como um novo fotorresiste se comportará até que o criemos em laboratório e o testemos rigorosamente em situações do mundo real”, disse Hiroaki.

A química envolvida é muito complexa para que até mesmo os supercomputadores mais poderosos do mundo possam simular com eficácia.

"Acreditamos que isso está prestes a mudar", disse Hiroaki. "Junto com nossos parceiros de longa data na IBM, estamos experimentando simulações químicas em computadores quânticos. Já mostramos que os computadores quânticos podem simular pequenas moléculas que imitam partes de um fotorresiste."

O mundo real funciona com base na mecânica quântica e, em breve, os computadores quânticos podem ser nossas melhores ferramentas para simulá-lo. Esses computadores, agora passando por seu próprio processo de rápido ajuste de escala e desenvolvimento na IBM Quantum, podem um dia resolver problemas complexos que desnorteiam até mesmo os supercomputadores clássicos.

Com o auxílio de simulações de química computacional, a JSR pretende desenvolver novos fotorresistes mais rapidamente e a um custo mais baixo – uma vantagem potencial na extensão da Lei de Moore para o futuro.

A IBM e a JSR esperam que computadores quânticos sejam ferramentas poderosas para esse tipo de simulação química quando atingirem a escala e potência necessárias. A JSR está trabalhando com a IBM Quantum hoje para estabelecer a base para esse futuro.

"À medida que os computadores quânticos ficam mais poderosos, queremos estar prontos para usá-los para apoiar nosso trabalho", disse Hiroaki.

Recentemente, uma equipe de pesquisa conjunta JSR-IBM Quantum simulou com sucesso uma molécula menor com comportamentos semelhantes aos de um PAG. Isso mostrou que, a princípio, deve ser possível simular os próprios PAGs à medida que os computadores quânticos crescem.

Todo esse trabalho está direcionando para um futuro no qual os supercomputadores quânticos resolvam problemas impossíveis de resolver hoje, com benefícios de curto prazo para a pesquisa química. Para a JSR, espera-se que isso signifique chips de computador melhores e mais rápidos produzidos a custos mais baixos. Para outros parceiros, isso pode significar avanços na descoberta de drogas ou na ciência de materiais.

Atualmente, a IBM Quantum hospeda a frota mais avançada do mundo de sistemas de computação quântica e software para executar circuitos quânticos em escala. Sua organização pode fazer parceria com a IBM Quantum para impulsionar a pesquisa e desenvolver habilidades quânticas.