O que é uma QPU (unidade de processamento quântico)?

Uma unidade de processamento quântica (QPU) é um tipo de hardware de processamento de última geração que utiliza qubits (bits quânticos) para resolver problemas complexos por meio da mecânica quântica.
Como contêm a parte quântica dos computadores quânticos, as QPUs podem ser usadas para ajudar a resolver problemas desafiadores enfrentados pela humanidade, com o potencial de impactar a mudança climática, desenvolvimento farmacêutico e inteligência artificial (IA).
De mesma forma que uma unidade central de processamento (CPU) pode ser considerada como “o cérebro do computador” na computação clássica, a unidade de processamento quântico como “o cérebro” dos sistemas de computação quântica. Assim como uma CPU é mais do que um chip e inclui vários outros componentes, uma QPU contém qubits computacionais físicos, bem como componentes eletrônicos de controle e hardware de computação clássico usados para manter instruções na memória, amplificar e gerenciar sinais de entrada e saída e separar sinais de ruído.
A QPU é o componente central de qualquer computador quântico, e o chip quântico é o componente central de uma QPU. Na IBM, o chip quântico é um semicondutor multicamadas gravado com componentes supercondutores. Esses componentes são os qubits físicos, usados para realizar cálculos quânticos. Esses chips são divididos em várias camadas, apresentando os qubits, ressoadores de leitura e várias camadas de fiação para entradas e saídas.
As QPUs contêm um chip quântico de tamanho semelhante ao chip de computador comum, também conhecido como plano de dados quântico, composto por qubits físicos dispostos em diversas configurações e as estruturas para mantê-los no lugar. O chip é mantido em temperaturas frias próximas ao zero absoluto em um refrigerador de diluição.
As QPUs também incluem eletrônica de controle e hardware de computação clássico necessários para entrada e saída. Alguns desses componentes ficam dentro dos refrigeradores de diluição, enquanto outros componentes ficam em um rack em temperatura ambiente ao lado do refrigerador de diluição.
As QPUs são únicas entre as unidades de processador de computador. Ao contrário das CPUs, os processadores quânticos aproveitem a física quântica para armazenar e processar dados de forma diferente. CPUs clássicas usam bits binários para armazenar dados como 0 ou 1.
Os qubits podem armazenar informações binárias em zeros e uns, mas também podem manter uma superposição, o que significa que armazenam uma combinação especial de 0 e 1. As QPUs também aproveitam vários outros princípios quânticos importantes que lhes permitem processar informações de maneira que os computadores clássicos têm dificuldade para replicar.
Representando um avanço geracional na ciência da computação, as QPUs são projetadas para processar algoritmos quânticos melhor do que até mesmo os supercomputadores mais poderosos. Otimizadas para cálculos quânticos em grande escala, as QPUs não se destinam a substituir as CPUs. Em vez disso, as QPUs estão sendo integradas a sistemas de computação de alto desempenho (HPC), juntamente com CPUs e unidades de processamento gráfico (GPUs).
Em um supercomputador centrado em quântico, cada tipo de processador funciona de maneira diferente e é usado para processar diferentes tipos de cálculos com o ecossistema:
Considerados apenas teóricos no século XX, os recentes avanços nas tecnologias quânticas levaram a um aumento no desenvolvimento de QPUs. Hoje, a IBM está ampliando os limites da ciência da computação para desenvolver QPUs viáveis capazes de alcançar vantagem quântica — a capacidade de superar todos os métodos clássicos de supercomputação para resolver um determinado problema. Desenvolvedores da IBM estão liderando o grupo, já fornecendo QPUs e hardware quântico com utilidade quântica— a capacidade de fornecer saídas confiáveis e precisas para circuitos quânticos além do alcance das simulações clássicas de força bruta.
A computação quântica é uma tecnologia emergente que aproveita o poder da mecânica quântica para resolver problemas complexos demais para os supercomputadores mais poderosos. Tarefas como a fatoração de grandes números primos, que podem levar centenas de milhares de anos a um computador clássico, podem teoricamente ser realizadas em questão de minutos com um computador quântico suficientemente poderoso.
Os computadores quânticos processam informações de maneira diferente dos computadores clássicos. Ao contrário dos computadores clássicos, que devem calcular cada etapa de um cálculo complicado com as regras da lógica, os circuitos quânticos feitos de qubits podem processar muitas entradas do conjunto de dados simultaneamente com operações, fornecendo uma nova maneira de resolver certos problemas e potencialmente melhorando a eficiência em muitas ordens de magnitude.
Computação clássica:
Computação quântica:
Os processadores quânticos não executam equações matemáticas da mesma maneira que os computadores clássicos. Ao contrário dos computadores clássicos que devem executar cada etapa de um cálculo complicado com as regras da lógica, os circuitos quânticos feitos de qubits processam muitas entradas do conjunto de dados simultaneamente com operações quânticas, fornecendo uma nova maneira de lidar com certos problemas e potencialmente melhorando a eficiência em muitas ordens de magnitude .
Enquanto os computadores tradicionais usam transistores para armazenar e processar dados em código binário, os QPUs usam qubits. As QPUs da IBM usam qubits supercondutores de estado sólido para codificar dados como 0, 1 ou uma superposição de 0 e 1. Conforme o número de qubits aumenta, todas as combinações possíveis de todos os valores dos qubits também podem ser mantidas em uma superposição. Dentro dessas posições, certos qubits podem ficar emaranhados, caso em que seus valores se tornam dependentes de outros, e não pode mais ser considerado como se comportando de forma independente. A medição de um qubit emaranhado fornece instantaneamente informações sobre o estado do outro. O emaranhamento é uma ferramenta valiosa para executar algoritmos quânticos.
No final de um cálculo quântico, os dados são convertidos pelo QPU e o hardware de suporte em binário, e um 0 ou 1 será medido em cada qubit com uma probabilidade correspondente à sua contribuição para a superposição.
Tecnologias quânticas podem usar partículas reais conhecidas como qubits moleculares ou hardware que imita o comportamento de partículas (como qubits supercondutores) para realizar cálculos de maneiras que os bits binários não podem, possibilitados por quatro princípios fundamentais encontrados somente em sistemas quânticos.
Em geral, os qubits são criados pela manipulação e medição de partículas quânticas (os menores blocos de construção conhecidos do universo físico, como fótons, elétrons, íons aprisionados e átomos) ou por sistemas de engenharia que imitam essas partículas.
Certos tipos de qubits são mais adequados para determinadas tarefas, embora todos os qubits conhecidos ainda sejam altamente sensíveis. As QPUs usadas em computadores quânticos funcionais exigem hardware e software de suporte significativos para manter a calibração adequada e lidar com o ruído externo. Soluções de software como o stack Qiskit da IBM possuem funcionalidade que inclui ferramentas usadas para orquestrar hardware quântico e clássico e realizar o tratamento necessário de erros quânticos para ajudar a eliminar leituras imprecisas por meio de automação.
Embora o chip dentro de um QPU tenha aproximadamente o mesmo tamanho dos chips em uma CPU ou GPU típica, os sistemas de computação quântica podem ser tão grandes quanto um sedã de quatro portas. Esse volume extra vem principalmente de sistemas criogênicos e refrigeradores que devem resfriar os qubits a temperaturas mais frias do que o espaço sideral para manter a coerência. Ele também inclui outros componentes clássicos usados para enviar e aplicar instruções e retornar saídas, que podem ser armazenados na temperatura ambiente.
Os computadores quânticos alimentados por QPUs se destacam na solução de certos problemas complexos, com o potencial de acelerar o processamento de conjuntos de dados em grande escala. Desde o desenvolvimento de novos medicamentos e a realização de aprendizado de máquina (ML) de uma nova maneira até a otimização da cadeia de suprimentos e a realização de modelagem de séries temporais em dados climáticos complexos, a computação quântica pode ser a chave para avanços em muitos setores críticos.
QPUs também serão usadas em supercomputação quântica para resolver os problemas mais complicados e desafiadores que a humanidade enfrenta atualmente nos seguintes campos:
Explore o roteiro de computação quântica da IBM, que mostra os avanços em processadores quânticos, softwares e tecnologias de escalabilidade. Veja como os avanços quânticos atuais estão acelerando o futuro da computação, desde a pesquisa de ponta até aplicações comerciais escaláveis.
Junte-se à nossa comunidade de líderes em inovação quântica, pesquisadores, desenvolvedores e entusiastas. A IBM Quantum Network oferece oportunidades de engajamento e recursos para instituições acadêmicas, startups e organizações em todo o mundo.
Explore como empresas líderes como Boeing, Mercedes-Benz, ExxonMobil e CERN estão usando a tecnologia do IBM Quantum para resolver problemas complexos. Descubra aplicações do mundo real que estão moldando o futuro dos setores com tecnologia quântica.
Após quase três anos, 16 vídeo-aulas e milhares de palavras em textos complementares, temos o orgulho de compartilhar que nossa série educacional “Compreendendo a informação e a computação quânticas” foi lançada na íntegra!
Aprenda os fundamentos da computação quântica e como usar os serviços e sistemas do IBM Quantum para resolver problemas do mundo real.
A IBM fornece tecnologias de computação quântica, incluindo Qiskit SDK e Qiskit Runtime, para uma computação quântica escalável e orientada para o desempenho.
Computação quântica para o mundo por meio do Qiskit Runtime e do IBM Quantum Safe.
Proteja sua empresa contra riscos de criptografia pós-quântica com o IBM Quantum Safe Transformation Services.
Tenha acesso ao poder da computação quântica com os sistemas quânticos escaláveis e de alto desempenho da IBM. Explore os recursos que moldarão o futuro da computação e da segurança.