O que é uma QPU (unidade de processamento quântico)?

As QPUs são únicas entre as unidades de processador de computador. Ao contrário das CPUs, os processadores quânticos aproveitem a física quântica para armazenar e processar dados de forma diferente. CPUs clássicas usam bits binários para armazenar dados como 0 ou 1.

Os qubits podem armazenar informações binárias em zeros e uns, mas também podem manter uma superposição, o que significa que armazenam uma combinação especial de 0 e 1. As QPUs também aproveitam vários outros princípios quânticos importantes que lhes permitem processar informações de maneira que os computadores clássicos têm dificuldade para replicar.

Representando um avanço geracional na ciência da computação, as QPUs são projetadas para processar algoritmos quânticos melhor do que até mesmo os supercomputadores mais poderosos. Otimizadas para cálculos quânticos em grande escala, as QPUs não se destinam a substituir as CPUs. Em vez disso, as QPUs estão sendo integradas a sistemas de computação de alto desempenho (HPC), juntamente com CPUs e unidades de processamento gráfico (GPUs).

Em um supercomputador centrado em quântico, cada tipo de processador funciona de maneira diferente e é usado para processar diferentes tipos de cálculos com o ecossistema:

CPUs: as unidades de processamento central (CPUs) processam entradas sequencialmente, realizando tarefas de forma linear e são mais adequadas para operações de controle de alto nível, como gerenciamento de dados em diferentes componentes do sistema.

GPUs: as unidades de processamento gráfico (GPUs) se destacam no processamento paralelo de grandes quantidades de operações simultaneamente. As GPUs podem ser usadas em sistemas quânticos para aliviar uma parte da carga de trabalho de processamento das QPUs.

NPUs: as unidades de processamento neural (NPUs) imitam a função do cérebro humano e são normalmente usadas para tarefas complexas que envolvem os tipos específicos de cálculos usados no aprendizado de máquina (ML) e na inteligência artificial (IA).

QPUs: as unidades de processamento quântico (QPUs) processam informações usando qubits em vez de bits binários e são projetadas para executar algoritmos quânticos complexos. As QPUs são mais bem usadas para certos tipos de problemas altamente complicados, e muitos dos algoritmos quânticos promissores de hoje fornecem soluções probabilísticas em vez de respostas precisas.

Considerados apenas teóricos no século XX, os recentes avanços nas tecnologias quânticas levaram a um aumento no desenvolvimento de QPUs. Hoje, a IBM está ampliando os limites da ciência da computação para desenvolver QPUs viáveis capazes de alcançar vantagem quântica — a capacidade de superar todos os métodos clássicos de supercomputação para resolver um determinado problema. Desenvolvedores da IBM estão liderando o grupo, já fornecendo QPUs e hardware quântico com utilidade quântica— a capacidade de fornecer saídas confiáveis e precisas para circuitos quânticos além do alcance das simulações clássicas de força bruta.